VEDOS: Odvážný rebranding, který přinesl růst

Příběh hostingové firmy, která se pustila do odvážného rebrandingu a místo pádu dál roste.
Málokterá firma by si troufla na to, co udělali ve VEDOSu. Rozhodli se rozdělit své služby a v únoru 2025 přejmenovali dobře známou hostingovou divizi WEDOS na VEDOS. Mnoho lidí si tehdy ťukalo na čelo a říkalo si, proč dobrovolně opouštět milionový brand a začínat znovu.

Rebranding jako strategická volba

Právě to je však podstata strategického rebrandingu. Když je promyšlený, nenabourá důvěru zákazníků, ale může ji prohloubit. Rebranding dokáže firmu zbavit balastu minulosti, lépe vysvětlit, co dnes dělá, a připravit ji na nové produkty i trhy. Může ale také uškodit, pokud je jen líbivou změnou loga bez obsahu. A přesně tomu se VEDOS vyhnul.

Krátce po změně jména přišla další zkouška. Po šesti letech zvýšil CZ.NIC cenu domény s koncovkou cz. VEDOS dlouhodobě nabízí domény za nákupní ceny, změna se tedy týkala i jejich klientů. Místo toho, aby tuto změnu ceny tiše přešli, spustili masivní informační kampaň – e-maily i papírové dopisy. Zákazníci díky tomu získali možnost cenu si u VEDOSu zafixovat na dlouhá léta dopředu. Udělali to z jednoho prostého důvodu: firmě věří.

Teoretickáý návštěvnost z google.cz. Zdroj: Collabim

Autor: Teoretickáý návštěvnost z google.cz.  

Zdroj: Collabim

VEDOS tak posílá trhu jasný signál. I v tvrdě konkurenčním prostředí hostingu vítězí ti, kteří se nebojí změny, ale zároveň dodržují sliby. Právě na této kombinaci chtějí stavět i další novinky pro své zákazníky v oblasti hostingu a kyberbezpečnosti.

Návštěvnost z Google a co se při změně značky reálně děje

Změna názvu skoro vždy zamává organickým vyhledáváním. Krátkodobě může spadnout brandová poptávka (lidi hledají starý název), může se promíchat CTR ve výsledcích a na chvíli to vypadá, že “SEO umřelo”. Zdravý scénář vypadá tak, že část hledání se postupně přelije na nový brand, zatímco nebrandové dotazy (hosting, domény, mailhosting) zůstávají stabilní nebo rostou.

 Samozřejmě přesměrování původních url adres je podmínkou správného přechodu na novou adresu a vyhledávače tak rychle naučíme kam zákazníky posílat.

V prvních týdnech po přejmenování byl vidět nárůst dotazů na starý název v kombinaci s novým (např. ‘WEDOS VEDOS’), což je typická přechodová fáze. Po několika měsících se poměr otočil ve prospěch nového brandu. Přechodová fáze navíc byla podpořena agresivní PPC kampaní a velice dobře zpracovanou mailingovou kampaní s jasným cílením a strategií a byl tak vyvážen dočasný odliv zákazníků z organického vyhledávání.

Organická návštěvnost nové domény. Zdroj Google Search Console.

Autor: Organická návštěvnost nové domény.  

Zdroj Google Search Console.

Interně se to nesmí zanedbat

Málokdo si uvědomí, že rebranding se nejdřív odehraje uvnitř firmy. Změnit systémové názvy, e-mailové šablony, fakturační údaje, dokumentaci, onboarding, helpdesk, podpisy, bannery, automatizace, smluvní vzory, integrace. Kdo to podcení, ten pak půl roku “hasí drobnosti”, které dohromady zaberou víc času než samotná změna značky. U VEDOSu je vidět, že se to neudělalo stylem “ať to nějak dopadne”, protože paralelně běžely i věci typu certifikace, ICANN změny a modernizace hostingu, takže se to spojilo.

Co změna značky přinesla v praxi

VEDOS dál roste, stal se pětihvězdičkovým registrátorem .cz domén, obhájil mezinárodní certifikace ISO, implementoval změny požadované organizací ICANN a postupně modernizuje svá hostingová řešení. Přidal i službu Mailhosting Business pro náročnější firemní zákazníky a vedení otevřeně říká, že tím zdaleka nekončí.

Zkušenost VEDOSu potvrzuje, že rebranding není kosmetický facelift, ale manažerské rozhodnutí s dopadem na strategii, produkt i komunikaci. Když se propojí s poctivou službou, transparentností a investicemi do inovací, nemusí znamenat odliv zákazníků. Naopak, může značce dodat novou energii.

