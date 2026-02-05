VEDOS upevňuje pozici lídra českého trhu s .cz doménami

Společnost VEDOS potvrzuje svou dlouhodobou pozici lídra českého internetu. Stala se největším prodejcem domén s koncovkou .cz v České republice a překonala rekord. Jako první společnost VEDOS překonal počet 350 000 .cz domén, které má aktuálně pod svojí správou. Tento výsledek ukazuje, že firma dokáže dlouhodobě růst nejen díky technickému zázemí, ale také díky schopnosti přizpůsobit se měnícím se potřebám zákazníků a trhu.
Zásadní roli v tomto úspěchu sehrál vznik obchodního týmu v roce 2024, který se od samého počátku zaměřil na aktivní a cílený přístup k zákazníkům. Obchodníci se soustředili především na práci s poptávkou, individuální komunikaci a dlouhodobé budování vztahů se zákazníky. Právě propojení obchodní strategie s kvalitními službami umožnilo VEDOSu oslovit nové klienty a zároveň posílit důvěru těch stávajících.
Férové ceny bez skrytých háčků
Jedním z hlavních důvodů, proč si zákazníci vybírají právě VEDOS, je cenová politika u .cz domén. Zatímco někteří konkurenti lákají na výrazné slevy v prvním roce a následně ceny v dalších obdobích výrazně navyšují, VEDOS sází na dlouhodobě nejlepší ceny bez nepříjemných překvapení. Zákazník tak přesně ví, kolik za svou doménu zaplatí nejen dnes, ale i v budoucnu.
Tento přístup se ukazuje jako klíčový zejména pro podnikatele, firmy i instituce, které hledají stabilního a důvěryhodného partnera pro správu svých domén.
„Nešlo jen o to být vidět, ale hlavně být féroví a srozumitelní. To je něco, co zákazníci dlouhodobě oceňují,“ zaznívá z vedení společnosti.
Certifikace a důvěra odborné veřejnosti
Rok 2025 přinesl VEDOSu další významné ocenění. Společnost získala 5 hvězdiček v hodnocení sdružení CZ.NIC a potvrdila tak svou pozici certifikovaného registrátora .cz domén na nejvyšší úrovni. Toto hodnocení reflektuje nejen technickou kvalitu služeb, ale také zákaznickou podporu, transparentnost a celkový přístup k uživatelům.
Marketing podpořený umělou inteligencí
Na úspěchu VEDOSu se výrazně podílel také marketing. Jak říká marketingový specialista Michal Kopp, klíčem bylo vrátit pozornost k oblastem, které byly v minulosti upozaděné.
„Zaměřil jsem se hlavně na výkonnostní kampaně, které byly dlouhou dobu zanedbané. Začali jsme systematicky pracovat s daty a výrazně jsme do marketingu zapojili umělou inteligenci. Díky tomu dnes dokážeme mnohem lépe cílit, optimalizovat náklady a reagovat na chování zákazníků v reálném čase,“ říká Michal Kopp.
Právě propojení lidské expertizy, moderních technologií a AI nástrojů umožnilo VEDOSu zefektivnit kampaně a posílit svůj náskok před konkurencí.
Stabilní růst a jasná vize
Úspěch v oblasti .cz domén není pro VEDOS cílovou rovinkou, ale potvrzením správně nastaveného směru. Společnost dlouhodobě investuje do technologií, lidí i inovací a jasně ukazuje, že i na silně konkurenčním trhu lze uspět kombinací férovosti, výkonu a moderního přístupu.
VEDOS tak dnes není jen největším prodejcem .cz domén, ale také symbolem stability, transparentnosti a technologického pokroku na českém internetu.