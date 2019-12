 »   »  Veeam láká nové vývojáře na cloudové projekty

Veeam Software, jedna z největších soukromě vlastněných softwarových společností na světě, neustále přijímá nové vývojáře do svého výzkumného a vývojového centra v Praze. Získat nové vývojáře je obecně náročný úkol, protože šikovných a talentovaných lidí je na trhu dlouhodobě nedostatek. I proto Veeam pravidelně zjišťuje spokojenost svých zaměstnanců, aby mohl na základě výsledků efektivně upravovat pracovní podmínky a dále úspěšně nabírat nové specialisty.

Mimo atraktivní zaměstnanecké balíčky Veeam svým zaměstnancům nabízí i kvalitní zázemí, přátelské prostředí a zajímavé produkty, na kterých se mohou vývojáři podílet. „Softwarové produkty, na kterých v Praze pracujeme, jsou primárně určeny k zálohování a obnově dat a správě infrastruktury. Snažíme se přitom usnadnit život každému, kdo s naším softwarem pracuje. Běžní uživatelé internetových služeb přitom zpravidla vůbec netuší, že je i naší zásluhou, že se jim neztrácejí zprávy z poštovních schránek ani data z cloudových úložišť,“ říká jeden z vývojářů společnosti Veeam.

Práce s moderními technologiemi a profesní rozvoj

Pražské vývojové centrum Veeamu patří mezi nejdůležitější vývojová střediska společnosti na světě. Vývojáři zde pracují nejčastěji s kombinací programovacích jazyků C# a C++, cloudovými prostředími Azure, Amazon i Google, se servery a databázemi Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL či Oracle, virtualizačními platformami VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V a operačními systémy Windows i Linux. Promyšlený design vytvářeného softwaru podporuje tvorbu kódu ve vysoké kvalitě, který je během vývoje podrobován intenzivnímu testování. „Veeam je velmi dobré místo pro načerpání znalostí, jak psát kvalitní software. Zaměřujeme se nejen na plnění obchodních zadání, ale také na zvyšování kvalitu našeho kódu,“ hodnotí další z vývojářů, a dodává: „V rámci našich projektů pracujeme i s technologiemi jako .NET Core, asynchronní programování, React nebo Azure. S takovou kombinací se člověk dnes na trhu opravdu neztratí.“

Značný důraz je kladen také uživatelskou přívětivost vytvářených aplikací. Veeam usiluje to to, aby byl jeho software přehlednější, efektivnější, uživatelsky přívětivější a snadněji integrovatelný než ostatní produkty na trhu. „Naše produkty zjednodušují práci koncovým uživatelům, stejně jako správcům IT odpovědným za nasazení našeho softwaru do celé podnikové sítě,“ dodává jeden z tvůrců softwarových produktů Veeam.

Veeam poskytuje svým zaměstnancům příležitost učit se, účastnit se konferencí a osvojovat si při práci nové technologie. Tato příležitost je atraktivní zejména pro absolventy nebo juniorní pracovníky. „Oceňuji hlavně příležitost pracovat se zkušenějšími vývojáři a učit se od nich,“ vyzdvihuje týmovou spolupráci další z vývojářů Veeamu. „Veeam má mnoho zkušených lidí a řekl bych, že poměr seniorů a juniorů je zde ve prospěch seniorů vyšší než v jiných firmách. Na pracovních veletrzích nebo pohovorech jsem se setkal s vývojáři, kteří se ve svém osobním růstu zastavili, protože pracovali téměř izolovaně a neměli se možnost učit od někoho dalšího či zkušenějšího – a to je škoda. Ve svém týmu mám čtyři kolegy a všichni za sebou mají nejméně 7 let bohaté praxe v globálních softwarových společnostech, které jsou na českém trhu de facto nezískatelné.“

Přátelská atmosféra a podpora work-life balance

Veeam poskytuje svým zaměstnancům řadu benefitů a intenzivně buduje komunitu vývojářů, kteří do projektů přinášejí nové podněty a nápady. A jaké výhody práce ve Veeam Software jsou podle aktuálního průzkumu mezi zaměstnanci nejžádanější?

„Nejvíce využívám nadstandardně volnou pracovní dobu. Zpětně si už nedokážu představit, že bych měl být každý den v danou hodinu na pracovišti. Ani dojíždění není problém, protože Veeam má zajištěné parkování pro všechny zaměstnance.“

„Snažím se pracovat pouze během hlavní pracovní doby, ale někdy se se zajímavým zadáním zdržím v práci i o hodinu nebo dvě déle. Pak je super mít v kanceláři občerstvení. Z benefitů pak nejvíce oceňuji nabídku jazykových kurzů, které mohu využívat během pracovní doby přímo na pracovišti. Zahraniční kolegové pak využívají i kurzy Češtiny, kterých se spolu s nimi mohou účastnit i jejich rodinní příslušníci. Příjemný bonusem je i pojištění lékařské péče pro mě a mé děti.“

„Z benefitů se mi hodně líbí různé volnočasové sportovní, kulturní i vzdělávací kluby, které Veeam zaštiťuje a poskytuje jim provozní zázemí. Pravidelně chodím hrát intelektuální hry, které zpestřují moji každodenní rutinu a učí mě rychle přemýšlet a analyzovat.“

„Máme hodně práce na mnoho dalších let, ale za podmínek, které Veeam poskytuje, a díky úžasné atmosféře na pracovišti a přátelskému kolektivu není těžké najít rovnováhu a vše zvládnout. Také máme skvělé kanceláře, protože se nejedná o open-space, ale o oddělené týmové pracovny.“

Aktuální přehled volných pracovních pozic ve společnosti Veeam Software lze najít na webu careers.veeam.com.