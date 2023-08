Virtuální realita je v brandýském závodu Continental běžným nástrojem

Investice do zatím největší výrobní linky byla pro firmu, která dodává interiérovou elektroniku světovým automobilkám, díky využití virtuální reality o desetinu levnější. Navíc byla nová linka spuštěna o 15 týdnů dříve. To vše díky tomu, že instalaci předcházelo spuštění jejího digitálního dvojčete ve virtuální realitě. Zaměstnanci si pak s pomocí virtuálních brýlí mohli připravovanou linku důkladně prohlédnout i otestovat a následně také navrhnout úpravy a znovu si vyzkoušet, jak vše funguje.

„Nová linka se připravuje několik měsíců a následně se ještě týdny či měsíce upravuje tak, aby jako celek fungovala co nejlépe. To je samozřejmě časově i finančně velmi náročné. Proto jsme se rozhodli pro takzvané virtuální zprovoznění a i přes vyšší počáteční investici do virtuální reality a modelu linky se tyto náklady rozhodně vyplatily,“ vysvětluje Jakub Hamerník, vedoucí týmu Smart Automation.

Jakub Hamerník, vedoucí chytré automatizace v Continental Automotive v Brandýse nad Labem Autor: Continental Automotive

Virtuální model pomáhá i energii

„Virtuální provoz linky nám mimo jiné pomohl odhalit osm kolizních bodů a navrhnout devět změn v původním návrhu, aby se zabránilo kolizím na skutečné lince. Navíc jsme mohli také prověřit ergonomii všech ručních stanic na lince, změřit dobu cyklu každé stanice a zkontrolovat, zda byly splněny programovací standardy Continentalu,“ dodává Jakub Hamerník.

Během provozu virtuálního dvojčete výrobní linky se pracovníci Continentalu v Brandýse zaměřili i na dobu běhu jednotlivých robotů. Optimalizací jejich cyklů v rámci výrobního procesu se při zachování celkové doby cyklu linky podařilo snížit spotřebu energie u každého robota o 20 procent.

Autor: Continental Automotive

Síť 5G zajistí komunikaci mezi zařízeními

Novinkou je privátní síť 5G, kterou Continental Automotive ve svém závodě v Brandýse nad Labem využívá pro komunikaci mezi různými zařízeními i třeba autonomními vozidly. Celkem závod plánuje připojit v rámci nové sítě, kterou vybudovala společnost T-Mobile, více než tisíc zařízení a senzorů. Signál sítě pokrývající 5000 m2 výrobní plochy zajistí osm přístupových bodů (radio dots) sítě 5G. Nicméně je možné jednoduše síť dále rozšiřovat.

„Privátní síť 5G je nezbytná podmínka pro přechod na plně digitální firmu v rámci konceptu Průmysl 4.0. Postupně budeme do této sítě připojovat další a další roboty, senzory a další prvky tak, abychom maximálně využili jejích předností, které nám přinesou vyšší efektivitu výroby, omezí odstávky z důvodu nečekaných poruch zařízení a větší přehled o celém výrobním řetězci,“ upřesňuje Jakub Hamerník.

Stále o krok napřed

V pilotním projektu zde nyní také využívají brýle s rozšířenou realitou (augmented reality – AR). Uživatel tak skrze brýle vidí normálně, jen se mu v zorném poli objevují virtuální objekty či informace. Může to být třeba postup prací při servisním zásahu nebo provozní údaje k zařízení. Využívají se ale také při školeních či při vzdálené komunikaci se zákazníky.

V brandýském závodě Continental neustále sledují moderní trendy a technologie. Mnohé z nich následně testují, a pokud vidí přínos, pak je implementují do výrobních i dalších procesů. Své zkušenosti pak předávají v rámci celé skupiny Continental dál. To vše je součástí transformace s cílem stát se modelovým plně digitálním závodem Průmyslu 4.0.