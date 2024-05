Visa pomáhá e-shopům zvyšovat tržby prostřednictvím inovací

Zákazníci očekávají vysoce personalizovaný, intuitivní a bezproblémový platební zážitek – takový, který jim umožní spravovat své finance způsobem, jaký nejlépe vyhovuje jejich individuálním potřebám, ať už si kupují kávu, dělají velký nákup nebo žádají o půjčku. Více než tři čtvrtiny zákazníků dnes preferují při nákupu na e-commerce stránkách platbu kartou. Visa ve spolupráci se společností Global Payments pracuje na neustálém zlepšování uživatelské zkušenosti a dodání řešení, které pomáhá dokončit nákupy a tím zvýšit konverzi. Příkladem takové inovace je nová verze platební brány.

Data Visa ukazují, že 3 ze 4 zákazníků na online e-shopech upřednostňují platbu kartou a pokud mluvíme o mladší generaci ve věku 18–26 let, je to téměř každý (96 %). Dny, kdy byli čeští zákazníci k online platebním kartám podezřívaví, jsou dávno pryč – 4 z 5 je vnímá jako bezpečnější a téměř všichni (94 %) jako rychlejší než jiné platební metody. Důležitým faktem je, že 2 z 5 zákazníků raději uskuteční nákup jinde, pokud na e-shopu možnost digitální platby nenajdou.

Visa si je vědoma důležitosti online plateb pro obchodníky a jejich prodeje. Proto ve spolupráci s Global Payments vyvinula nový design platební brány, který zlepšuje její uživatelskou stránku a tím přispívá k lepší konverzi.

„Protože zákazníci hledají pohodlnější platební metody, usilují prodejci stále více o to stejné – jednodušší, intuitivnější prostředí, která jim pomohou lépe řídit jejich operace. Proto jsme spojili naše data a zkušenosti, abychom pomohli Global Payments vytvořit platební bránu, která splňuje očekávání obchodníků a zákazníků v dnešní, moderní době. V jádru nového vzhledu je jasné uživatelské rozhraní a nenápadná barevná tématika, která platbu zákazníkovi dělá mnohem přehlednější a jednodušší,“ uvedla Hana Wasserburger, Consulting Director ve společnosti Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.

„Na přepracování platební brány jsme spolupracovali s týmem Visa Analytics, se kterým jsme provedli hloubkový výzkum preferencí zákazníků a obchodníků. Výsledkem je vylepšený design, který pomůže obchodníkům zvýšit konverze a zákazníkům nakupování v mnohém zpříjemnit,“ uvedl Karel Jára, viceprezident vývoje produktů ve společnosti Global Payments.

Nový kompaktní design platební brány je intuitivní, jasný a bez jakýchkoli rušivých elementů. To ho činí skvělým pro použití na všech zařízeních a umožňuje dokončení nákupu co nejjednodušeji, což má pozitivní vliv na prodeje a celkový zážitek zákazníka.

Více konverzí a méně podvodů s tokenizací

Budoucnost plateb určitě spočívá v tokenizaci. Tokeny jsou nedocenění hrdinové elektronického obchodu – jednoduchý, avšak silný koncept, který Visa vyvinula. Jeho princip zahrnuje skrytí a devalvaci citlivých platebních dat, aby se předešlo jakýmkoliv pokusům o zpronevěru podvodníků a digitální platby byly maximálně bezpečné. Visa s tokeny v Evropě dosáhla více než 2,9 miliard transakcí, přičemž 1 ze 4 transakcí bez přítomnosti karty na tomto kontinentu je nyní provedena pomocí tokenů.

E-shopy mohou zlepšit svůj zákaznický zážitek a zvýšit zisky také použitím dalších dostupných technologických inovací. Jednou z nich je služba Click to Pay, která je založena na tokenizaci a představuje revoluční krok v online nakupování.

Zákazníci používající Click to Pay jsou požádáni o poskytnutí svých údajů a dodacích informací pouze při první transakci. Poté mohou provádět nákupy na libovolném zařízení doslova jedním kliknutím, aniž by museli vytvářet účet nebo vyplňovat údaje při nákupu bez přihlášení. Click to Pay je tak krokem směrem k tomu, aby byly online transakce co nejpodobnější těm v kamenných obchodech. Alespoň co se bezpečnosti a pohodlí týče.

„Tokeny zvyšují dokončení online transakcí o 5 % a snižují možnost podvodů až o 50 %. Navíc Click to Pay poskytuje zákazníkům plynulý zážitek z jednoho kliknutí srovnatelný s bezkontaktními platbami. To umožňuje zákazníkům přejít k okamžitému nákupu a platbě pomocí biometrických údajů, například při prohlížení sociálních médií," komentuje Hana Wasserburger.

