Víte, jak probíhá dědické řízení a na co si dát pozor?

Když vám umře někdo blízký, je to nejen tragická událost, ale je s ní spojené také mnoho administrativních a právních úkonů. Jedním z nich je i dědické řízení. Víte, co vás v něm čeká a na co si dát pozor? Pojďme na to.

Jak probíhá dědické řízení

Dědické řízení je komplikovaný proces, který navíc ztěžuje smutek z úmrtí blízkého. Proto je lepší vědět, co vás čeká, abyste to vše lépe zvládli.

Soudní pověření notáře – Na začátku dědického řízení jmenuje soud notáře, který bude mít dané dědické řízení na starosti. Dědické řízení se koná i tehdy, když nebožtík neměl žádné dluhy nebo majetek.

Prověřování nebožtíkovy situace – Zpravidla měsíc po získání soudního spisu vám může notář zavolat, zejména, pokud jste zařizovali pohřeb. Bude zjišťovat, zda existuje závěť, dědická smlouva, jak na tom byl zesnulý majetkově apod. Následně si bude informace ověřovat a bude pátrat dál. Prověření obvykle trvá kolem dvou až třech měsíců.

Zjištění hodnoty majetku – Po prověření se notář vrhne na ocenění majetku zesnulého. V této fázi může opět potřebovat vaši pomoc. V případě dědění nemovitosti vás totiž může požádat o předložení znaleckého odhadu ceny nemovitosti. Na něj je nejlepší najmout si realitního specialistu – na rozdíl od soudního znalce je levnější a na rozdíl od bankovního odhadce určuje tržní cenu nemovitosti.

Dohoda na vypořádání dědictví – V další fázi by se měli všichni potenciální dědicové, pokud to již nerozhodl před smrtí nebožtík, dohodnout na tom, co komu připadne. Pokud se dohodnou, jejich dohodu schválí notář, pokud se nedohodnou, notář vydá usnesení o rozdělení dědictví podle zákona.

Konec dědického řízení – Když se do patnácti dní od rozhodnutí notáře nikdo proti usnesení neodvolá, dědické řízení skončí a dědicové si rozdělí dohodnutým nebo zákonným způsobem majetek. Až tehdy se stanou vlastníci zděděných movitých i nemovitých věcí. Více jsme o tom všem psali již ve článku Jak probíhá dědické řízení a prodej nemovitosti z dědictví.

Co dělat, když měl nebožtík dluhy?

Po nebožtíkovi můžete krom majetku zdědit i dluhy. Pokud víte, že jeho dluhy převyšují jeho majetek, můžete se dědictví jednoduše zříci. O této možnosti vám řekne notář a vy budete mít od toho okamžiku jeden měsíc na zřeknutí.

Jakou odměnu budete muset zaplatit notáři?

Notářova odměna se dle zákona vypočítává z celkové výše děděného majetku i z nákladů spojených s přípravou podkladů pro soud. Odměnu notářovi pak platí dědici. Pokud je ale dědictví předlužené, platí odměnu stát.

Na vás je odhad ceny nemovitosti a dohoda

To nejsložitější, co vás tedy může potkat, je dohoda s dalšími dědici a dodání odhadu ceny nemovitosti, pokud je součástí dědictví nemovitosti. V případě prvního by vám pak mohl pomoci nějaký profesionální mediátor a v případě druhého rozhodně realitní specialista.

