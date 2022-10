Víte, jaký je rozdíl mezi originálním a alternativním tonerem?

Dotisknout a vyhodit – originální tonery jsou jednorázovka

Každá značková tiskárna má určený toner od stejné značky, který do ní sedí nejlépe a zaručuje 100% kvalitu tisku. Díky specifickému označení vždy víte, jaký toner konkrétně koupit a většinou při jeho nákupu získáte i možnost zákaznické podpory a garantované záruky. Zkrátka all-in-one a navíc se značkovou etiketou.

Problémem originálních tonerů je ale jejich vysoká pořizovací cena a tím pádem i vysoká cena za tisk každé stránky. A v neposlední řadě i ekologická stopa – originální toner se po dotisknutí sice ekologicky zlikviduje, na výrobu dalšího ale “padne” další množství materiálu včetně ropy. Jde tedy o jednorázovku, která nemá žádné další využití. Ale jde to i jinak…

Jak se z originálního toneru stane alternativní?

… jde to i bez vyhazování prázdných tonerových kazet. “Když prázdná tisková kazeta neskončí v koši, ale u nás, je to první krok k její záchraně. My kazetu znovu naplníme tonerovým práškem a pošleme ji tak zase do oběhu,” vysvětluje Jan Procházka z www.rajtiskaren.cz. Nejde ale jen o novou náplň – kazetu je potřeba rozebrat a důkladně vyčistit, teprve potom je možné ji znovu naplnit. Kazeta tím dostane druhou šanci a zákazníci hned několik důvodů, proč si vybrat znovu ji oproti originálnímu toneru.

ALTERNATIVNÍ TONER ORIGINÁLNÍ TONER o 60 % levnější než originál standardní cena originálního toneru nízká uhlíková stopa dvojnásobná uhlíková stopa vysoká kvalita tisku vysoká kvalita tisku možnost podpořit lokální firmy, které tonery znovu plní nákup primárně od kmenových dodavatelů s továrnami v zahraničí

Po sestavení a naplnění jsou z toneru odstraněné etikety původního výrobce a je mu vyresetován čip. Každý alternativní toner je poté důkladně otestovaný, aby byla zaručena kvalita tisku. Ta musí být vždy srovnatelná s výsledky originální tonerové kazety.

Na co si dát při výběru alternativního toneru pozor

Vyčistit tonerovou kazetu a naplnit ji tonerovým práškem nestačí – je potřeba ji vždy i testovat. “Snažte se proto zjistit, jestli se dodavatel alternativních tonerových kazet, kterého jste si vybrali, věnuje právě i důkladnému testování a vývoji. Získáte tak větší jistotu, že kupujete opravdu kvalitní alternativy a nespálíte se,” upozorňuje na důležitost testování Procházka.