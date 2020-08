Vlastní sklad a logistika e-shopu, nebo outsourcing?

Většina ze zhruba 40 tisíc českých e-shopů si řeší skladování a logistiku interně. Nejmenším se zboží vejde do pár polic v garáži, další expedují zboží z vlastní kamenné prodejny. Ti největší investují do logistiky stamiliony a optimalizaci doručení zboží klientům se u nich věnují celé týmy odborníků. Co mají ale dělat středně velké e-shopy s měsíčním počtem zásilek ve stovkách, tisících až desetitisících kusů prodaného zboží? Mají investovat do logistiky, skladů, vybavení, systémů a řízení procesů kolem doručení zásilek z e-shopu klientům, nebo se porozhlédnout po externím dodavateli tzv. fulfillment služeb?

V následující tabulce si můžete porovnat, jaké otázky musí v logistice řešit e-shop a jak to vypadá, když je přenechá k řešení logistickému partnerovi.

Vlastní logistika Outsourcing / Fulfillment Pronájem skladové plochy platím celou pronajatou plochu skladu platím pouze takovou plochu, kterou aktuálně využívám Naskladňování a kontrola zboží vše řeším ve svém skladu sám na základě avíza zajistí kontrolu a naskladnění logistický partner Mzdy zaměstnanců platím měsíční mzdy, bez ohledu na počet zakázek, nemocnost, dovolené apod. platím jen za práci na zásilkách Obalový materiál nakupuji předem sám platím zpětně jen za to, co bylo použito Doprava mám samostatné smlouvy s dopravci využívám hromadného nákupu logistického partnera Při sezónní špičce musím krátkodobě nabrat další lidi, zajistit techniku, prostory atd. vše zajistí logistický partner Zpracování dobírek a reklamací musím řešit vlastními silami zajišťuje logistický partner Manipulační technika musím koupit nebo si pronajmout drahou manipulační techniku, regály, čtečky, tiskárny apod. zajišťuje logistický partner Informační technologie musím mít a udržovat vlastní skladový systém zajišťuje logistický partner

A jak to vychází cenově?

V zásadě se dá předpokládat, že náklady na sklady, obalový materiál, dopravu a práci budou obdobné jako u vlastního skladu. Rozdíl je v tom, že se nestaráte o sezónní špičky, nečekané výkyvy poptávky způsobené například pandemií, prostě máte volné ruce pro marketing, obchod a další rozvoj vašeho podnikání.

Outsourcing logistiky si volí čím dál tím víc e-shopů

Dlouholetý poskytovatel logistiky pro e-shopy, společnost ComGate, poslední dobou registruje zvýšený zájem o své služby. Kvůli stoupající poptávce nedávno navýšila své kapacity ve skladu v Praze – Horních Počernicích. Fulfillmentové služby ComGate v Praze, Týništi nad Orlicí a Bratislavě využívá přes 200 e-shopů.

Pokud budete uvažovat o outsourcingu logistiky, doporučujeme abyste se neomezili pouze na e-mailovou komunikaci a cenovou nabídku, ale osobně se setkali s poskytovatelem. Zeptejte se na informační systém a komunikační rozhraní, vytvořte si osobní dojem. Jedná se o zásadní rozhodnutí, které může způsobit bolesti hlavy, nebo naopak nakopnout vaše podnikání.