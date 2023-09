Vliv AI na e-commerce nebo budování loajality. #EBF23 nabídne špičkový program

Letošní ročník tradiční konference E-Business Forum proběhne 26. září. Během dne vás čeká více desítka přednášek a velká debata s hvězdami české e-commerce. Vstupenkysi můžete pořídit již dnes.

Co nabízí program?

VELKÁ DEBATA s osobnostmi e-commerce: Jak ustát rychlý růst i krizi

Po rychlém růstu e-commerce segmentu, který umocnila koronavirová pandemie, přišlo výrazné zpomalení trhu v důsledku války na Ukrajině a ekonomické recese. Jak nenechat krizi potopit váš e-shop, ale i jak ustát abnormální růst, na který firma není připravena? To jsou hlavní témata debaty, během níž se o své zkušenosti podělí nejvýznamnějšími hráči české e-commerce scény: Martin Beháň (Rohlik.cz), Martin Kasa (Pilulka Lékárny), Simona Kijonková (Zásilkovna), Pavel Vopařil (Bonami.cz) a Václav Staněk (Vasky).

AI & e-commerce

Generativní AI míchá karty ve všech oborech. Pojďme se společně podívat na budoucnost e-commerce a marketingové komunikace v době umělé inteligence. Vizionářsky. Strategicky. Prakticky. Tématem nás provede Jan Řezáč, zakladatel agentury House of Řezáč.

Jak restartovat e-commerce byznys, aby obstál v roce 2023+

Po rychlém růstu během pandemie se loni e-commerce trh poprvé v české historii výrazně zpomalil. Majitelé e-shopů prochází těžkou zkouškou – vysoká konkurence a velcí hráči nastavují očekávání zákazníků i pro ty nejmenší e-shopy. Současná krize životních nákladů mění způsob, jakým lidé utrácejí peníze. Značkové produkty se stávají komoditou, u níž je pro spotřebitele zajímavá pouze cena. Čistě prodejní kampaně se možná vyplatí krátkodobě, ale dlouhodobě vás spíše dostanou do spirály rostoucích mediálních nákladů s klesající efektivitou. Samuel Huba ze Shoptet společně s Jiřím Jónem z Ogilvy nám představí studii Značky v e-commerce. Ta dokazuje, že právě značka může být dobrý způsob, který může pomoci aktuální náročné výzvy zvládnout.

Food delivery a q-commerce v éře post-covidové aneb Jak vypadá nový normal v oblasti dovozu jídla a potravin

Adam Kolesa ze společnosti Foodora ve své přednášce představí globální pohled na q-commerce i situaci na českém trhu. Podívá se na hlavní trendy, rozdíly s běžnou e-commerce a nebudou chybět ani tipy a triky, jak řídit dynamické firmy.

Věrní zákazníci vám hází záchranné lano. Chytíte ho?

V každé krizi se ukáže, kdo má jak pevné vazby se svými zákazníky. Řada firem si neuvědomuje, na jak malém procentu jejich zákazníků závisí jejich přežití. Radek Hrachovec ze společnosti Voxwise nám ukáže příklady zákaznických segmentací, díky kterým management prozřel a začal nad loajalitou uvažovat úplně jinak. Zastavíme se u Leaky Bucket Theory a představíme si tři úspěšné příklady, kdy se povedlo rychle zvýšit loajalita u důležitých skupin zákazníků. Ukážeme si, že bez měření loajality zákazníků se úspěšný e-shop neobejde.

Dark patterns, praxe a právo

Které dark patterns v praxi nejčastěji využíváme? Jde být „dark“ a nepřekročit přitom právo? Které finty vám u právníků projdou a u kterých s oroseným čelem raději zavřou prohlížeč? Mrkneme na to prakticky, na příkladech a způsobem, který vás bude bavit. Přednášky se chopí Petra Dolejšová, advokátka na volné noze společně s CRO/UX expertem Ondřejem Ilinčevem.

Co dělat, když Facebook reklama nefunguje

Neefektivní Facebook reklama může být mnohem více než jen o špatném cílení, nudné kreativitě nebo slabých textech. Existují faktory, které se skrývají mimo Facebook a mohou zásadním způsobem ovlivnit výkon reklamy. Chyba může spočívat v marketingovém plánu, nedostatcích na webu nebo dokonce u konkurence. Honza Bartoš je specialista na výkonnostní Facebook reklamu a ukáže osvědčené postupy, které pomohou vylepšit výkon reklamy na Facebooku.

Jak vyhodnocovat SEO: důležité KPI v optimalizaci

Víte, jak je na tom vaše SEO? Vytěžujete ho na maximum nebo máte velké rezervy? Na kolik frází se rankujete? Rankujete se na ty správné fráze? Pokrýváte celý dataset všech relevantních frází? Jak jste na tom v porovnání s konkurencí? Na tyto klíčové otázky odpoví SEO konzultant Michal Binka. Podíváme se také na klíčové metriky a nástroje použít i na vyhodnocování dat.

Retail media 2.0 nebo ztrátový e-shop?

Retail marketing, tedy reklama v místě prodeje, je i v onlinu dlouho etablovaný. Bohužel je běžné, že nákupní modely, možnosti cílení, dostupná data, proces objednání a realizace kampaně jsou daleko za možnostmi, které technologie dnes nabízí. Jak se přiblížit USA a západní Evropě, kde se situace rychle mění a prodej reklamy tvoří u tamějších retailerů významnou část zisku? To ve své prezentaci vysvětlí Matěj Novák, spoluzakladatel společnosti Cruxo. Ukáže, jak vypadá situace na rozvinutých trzích, co nás čeká a co mají české e-shopy udělat pro to, aby vydělávaly na reklamě daleko více.

Web scraping a free riding

Získáváte data pro vaše podnikání z veřejných zdrojů? Využíváte pro sběr dat také internetové stránek vaší konkurence? Na toto téma se podíváme z pohledu českého práva. A to prakticky a na konkrétních příkladech. Přednášku si připraví Štěpánka Havlíková spolu se Zdeňkem Kučerou ze společnosti Dentons Europe CS LLP.

Program samozřejmě není ani zdaleka kompletní, těšit se můžete na zástupce ze společností Barion, Footshop a další. Sledujte webové stránky konference, kde najdete všechny novinky.

E-Business Forum se přesune do nových prostor, letos poprvé proběhne v příjemném prostředí hotelu Comfort v pražských Strašnicích. Podmínky pro networking i závěrečnou after party tak budou ideální. Využijte šanci na setkání s top osobnostmi české e-commerce, proberte aktuální trendy, vyměňujte si zkušenosti a diskutujte nad aktuálními i nadcházejícími trendy. Přihlásit se můžete zde.

Zapište si do diáře:

E-Business Forum 2023

Kdy: 26. září od 9:00

Kde: Comfort Hotel v Praze

Hlavním partnerem konference je společnost Barion, partnerem společnost K2 e-shop. Produktovými partnery jsou EasyEvent a Umění vína. Mediálními partnery jsou Lupa.cz a Marketing Journal. Konference proběhne za podpory Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Organizátorem je TUESDAY Business Network. Produkci zajišťuje Internet Info.