Vojtěch Mráz (UPgates): Hybridní e-shop řešení nabízíme už roky

Pronajímaný e-shop systém UPgates začal vznikat přibližně před 10 lety. Služba přešla od tvorby e-shopů na zakázku ke krabicovému systému. Ten si podnikatelé pronajmou a při nízkých vstupních nákladech si sami během pár minut vytvoří vlastní a plně funkční e-shop.

Tým stojící za systémem má bohaté zkušenosti jak s tvorbou a programováním webů, tak s e-shopy na míru pro různé typy byznysů. Právě tito lidé pracovali a dodnes pracují na vývoji a údržbě krabicového e-shop řešení UPgates. Mezi nimi je i nynější ředitel technického oddělení, Vojtěch Mráz. S ním se v rozhovoru pobavíme o technických trendech a novinkách v e-commerce, úloze jeho oddělení ve firmě a zajímavých detailech systému.

Dobrý den, pane Mrázi. Můžete nám říct, jak funguje po technické stránce proces pronájmu e-shopu od začátku do konce?



Dobrý den. Určitě. Klient si založí zcela zdarma zkušební verzi e-shopu, která běží na testovacích serverech. Následně má 30 dní na to, aby systém vyzkoušel a e-shop si sám jednoduše vytvořil. I přes velké množství funkcí je systém intuitivní, navíc máme ke všemu také praktické návody.

Jakmile má klient e-shop připravený, stačí, aby vyplnil fakturační údaje, zvolil si jeden z placených tarifů, dobil peněženku a vyplnil svou doménu. Pak přesuneme e-shop na ostrý server. Abychom zajistili maximální dostupnost služeb, všechny servery máme u renomované společnosti Linode. E-shopeři si mohou zdarma zapnout také SSL certifikát, který dnes představuje jeden z nezbytných prvků zabezpečení e-shopu.

A co všechno vlastně zákazník musí znát nebo zvládat po technické stránce, aby si e-shop udělal?



V podstatě nic. E-shop včetně grafiky si u nás udělá kdokoliv bez znalosti programování nebo kódování. Pro snadnou správu jsme vyvinuli modul Designer. V něm si naklikáte vzhled vašeho e-shopu jako puzzle. Možností a kombinací jsou tisíce, ale zorientujete se během chvilky.

Pokud klient ovládá HTML5, CSS3 nebo JS, je schopen dostat se hodně za hranu běžných krabicových e-shop systémů. Design si pak může udělat úplně individuálně a změnit cokoliv. Toto je možné díky funkci Editor kódu. Ta samozřejmě není přístupná automaticky, povolujeme ji pouze na vyžádání. Pokud klient nedisponuje znalostmi kódování, může využít naše externí partnerské agentury. Ty už mu vše vyladí individuálně a do detailu.

Takže nabízíte krabici, nebo e-shop na míru?



V podstatě obojí. Snažíme se kombinovat zásadní výhody obou řešení. Proto mi přijdou úsměvné různé hybridy nebo krabice na míru prezentované jako závratné novinky v e-commerce. UPgates poskytuje hybridní e-shop už dávno. Technicky je naše řešení opravdu srovnatelně sofistikované a nabízí stejné možnosti. Potvrdí vám to určitě některé z agentur, které na našem systému realizují individuální zakázky pravidelně. Dá se z něj vymáčknout nevídané množství funkcionalit.

Implementace grafického návrhu e-shopu u nás také není problém. Partnerské agentury to klientům nabízejí přímo na nabídkovém portále Marketplace. Jednoduše proto, že to u nás jde, i když jsme pronajímané řešení. Stejně tak si přes API můžete nechat cokoliv napojit. A nemusíte platit šílené částky za nějaký hybrid.





Popis více sedí na e-shop na míru. Zároveň ale tvrdíte, že jím nejste. Kde je pravda?



Nikdy nejde zkombinovat všechny výhody dohromady. Některé věci můžeme dělat pouze na naší straně. A jak už bývá zvykem, času a prostoru není nazbyt. Máme jasně stanovené priority. Třeba vytvoření nebo úpravy funkcionalit proto nejsou jako u e-shopu na zakázku. Tam si klient řekne, zaplatí sice hodně a čeká, ale funkci mu naprogramují. U nás to má globálně vliv na celý systém a všechny klienty. V potaz musíme brát řadu kritérií. Důležitý je pro nás obecný přínos funkce a taky poptávka. Nemůžeme programátory zaměstnat na několik týdnů něčím, co nedává smysl a bude to používat jeden klient. Na druhou stranu držíme krok s trendy. Vždy chceme nabídnout všechny důležité a potřebné funkce a propojení.

Na co se aktuálně soustředíte nejvíce?



Podnětů jsou stovky, a to nejen od klientů. Myslím si ale, že to nejdůležitější už nabízíme. S UPgates získáte plnohodnotné jazykové mutace a měny, které jde spravovat v jedné administraci. Plus grafický konfigurátor, který u českých a slovenských řešení není běžný a nemá konkurenci. To mě s ohledem na světové trendy posledních deseti let dost udivuje. Není ale jednoduché něco takového vyvinout a udržovat. Ještě těžší je systém s jazykovými mutacemi. Jsou zde stovky proměnných a vzájemných vlivů. Není divu, že některé systémy mutace nenabízí a nabízet nebudou. Prostě na to nejsou od začátku stavěné a nemusely by to ustát.

Co nás ale za mě nejvíce tlačí, je napojení platebních bran. Do toho jsme se pustili po hlavě. Brzy doplníme několik nových. Reflektujeme velký rozmach odložených plateb nebo plateb na splátky.

Závěrem bychom se rádi zeptali, jakým směrem myslíte, že se bude český e-commerce trh vyvíjet do budoucna.



Budoucnost upřímně nevidím v zakázkově tvořených obchodech. Lidi pořád prahnou po pronájmu. Je to levná, ale kvalitní varianta, navíc s minimálními vstupními náklady. A e-shop máte hotový za chvilku. Když člověk chce, může prodávat za den nebo dva. Stačí mu k tomu poskytnout sofistikovaný a vyladěný systém. Věřím, že toto je správná cesta a že trend bude dlouhodobě takový.

Jakmile se kouknete na zahraniční řešení, uvidíte, že je úplný základ právě grafický konfigurátor. Aby si člověk i bez programování a kódování naklikal e-shop opravdu profi a detailně. Nestačí si přece jen vybrat šablonu, barvu a pár dalších věcí. Takhle se od konkurence moc neodlišíte.