VPS v ČR: Test odhalil významné rozdíly v rychlosti a výkonu NVMe SSD úložišť

V podnikání na internetu a v e-commerce rozhodují milisekundy. Pokud se e-shop načítá pomalu, zákazníci odejdou ke konkurenci. Pokud server nezvládne exponenciální nárůst návštěvnosti při vánoční kampani nebo Black Friday, přicházíte o tržby. A když databáze nestíhá, celý váš byznys plán se bortí. Výkonnost a rychlost serveru není luxusem, nýbrž nutností, která přímo ovlivňuje konverze, zákaznickou spokojenost i SEO a v rámci nastupujícího AI Overview, AI mode a dalších LLM modelů to platí obzvlášť.
Abyste měli skutečně svižný VPS server, je potřeba mít nejen dostatečně výkonný procesor, optimální velikost operační paměti, ale také rychlé a kvalitní úložiště. Proto se datové centrum Coolhousing zaměřilo ve své srovnávací analýze na rychlost a výkon úložišť modelů Windows VPS napříč českými i mezinárodními poskytovateli. Součástí testu byla také nová generace VPS provozovaná tímto datacentrem na virtualizační platformě Proxmox VE.
Metodika testování a výběr provozovatelů VPS
Při měření výkonu a rychlosti úložiště virtuálních a cloud serverů navazuje datové centrum na studii společnosti ZonerCloud z jara 2025, aby byla zachována co nejvyšší srovnatelnost. Pro nezávislost výsledků byl využit stejný nezávislý benchmark, a to Phoronix Test Suite ve verzi 10.8.5. Ten umožňuje s velkou přesností vyhodnotit rozdíly ve výkonu hardwaru, propustnosti a odezvách testovaných serverů v reálném provozu.
Do analýzy byly zahrnuty stejné subjekty jako v původním srovnání, ovšem pro vyšší míru objektivity byly u některých provozovatelů nahrazeny základní modely Windows VPS o výkonnější řadu (většinou model standard). Do testu byly zařazeny virtuální nebo cloud servery s úložištěm NVMe SSD, nebo SSD provozované společnostmi: Coolhousing, Forpsi, Hukot, Microsoft, Vultr, Webglobe a ZonerCloud.
Parametry i ceny byly převzaty z veřejně dostupných ceníků a konfigurátorů platných v době měření (září 2025). Uvedené akční ceny v závorkách odpovídají časově omezeným nabídkám jednotlivých poskytovatelů – typicky se jedná o slevu na první fakturaci, zvýhodněnou platbu na první tři měsíce nebo roční předplatné.
Testování rychlosti i latence diskového úložiště (test DiskSpd) a rychlost zápisu (test SQLite) probíhalo v prostředí Windows Server 2022. Každý test byl na vybraném VPS serveru spuštěn čtyřikrát v různých dnech a časech během září 2025, aby se minimalizoval vliv krátkodobých provozních výkyvů a možných odstávek. Výsledné hodnoty tak představují aritmetický průměr ze čtyř nezávislých testů.
Výsledky měření
Měření DiskSpd (výkon a rychlost diskového subsystému)
Metoda DiskSpd u Phoronix slouží pro analýzu rychlosti, respektive latence diskového subsystému. Zjišťuje, jak rychle dokáže disk pracovat s velkými datovými soubory i s velkým množstvím menších požadavků současně. Vyšší hodnota v MB/s znamená rychlejší kopírování dat, kratší dobu načítání a rychlejší reakci serveru. IOPS pak vyjadřuje počet dokončených vstupních a výstupních operací za sekundu. Čím více jich úložiště zvládne, tím lepší je jeho výkon.
Pro detailní srovnání rychlosti a výkonu úložišť mezi vybranými VPS hostingy byly
u tohoto testu zvoleny dva různé scénáře měření dle poměru zápisu a čtení, velikosti testovaného souboru a velikost bloku pro I/O operace:
A) 2 threads, 40% write request, 1 GB File size, 32 KB block size
B) 2 threads, 100% write request, 2 GB File size, 8 MB block size
SQLite (rychlost operací – čtení a zápis z databáze)
SQLite test provádí řadu drobných operací s databází (jedná se například o vkládání, aktualizaci či dotazové požadavky) a sleduje, jak dlouho tyto úlohy trvají. Výsledný čas závisí především na latenci fsync, režimu žurnálu i rychlosti samotného úložiště. Výstupem měření jsou sekundy a čím výkonnější úložiště je, tím rychleji jsou data zapsána a aplikace nemusí dlouho čekat na dokončení úlohy.
Kromě úložiště Coolhousing měřil u stejného vzorku subjektů i výkon CPU a propustnost RAM. Zjištění? Dražší server nerovná se lepší výkon. Výsledky naleznete zde.
Odhalení výkonnostních rozdílů
Testy odhalily, že i mezi VPS se stejnou, nebo velmi podobnou konfigurací existují výrazné rozdíly v rychlosti, propustnosti a výkonu diskového úložiště. Všechny servery kromě Webglobe používaly NVMe SSD, ale naměřený výkon se lišil i několikanásobně, zejména při rychlosti zápisu a čtení dat. Samotné použití NVMe SSD tedy nemusí zaručovat konzistentní vysoký výkon a rychlost.
Z měření DiskSpd také vyčníval výsledek Microsoftu a datového centra Coolhousing. U provozovatele Azure je s podivem diskrepance mezi prvním, nejlepším výsledkem (771,85 Mb/s; 23 554,88 IOPS) a druhým typem testů i navzdory třem sériím opakovaných testů. Podobně vyčnívajících hodnot dosáhl i Coolhousing. Jeho nová virtualizace postavená na platformě Proxmox VE, oddělených clusterech a nových úložištích dosáhla průměrných hodnot 621,96 Mb/s (19 902,89 IOPS) v testu A, respektive 7 337 Mb/s v B testu. Diametrální rozdíl Coolhousingu v hodnotách testu B oproti zbytku testovaných mohl souviset s novostí, vyšší kapacitou a mírou zaplněním úložišť, konfigurací virtualizační platformy či absenci limitu propustnosti.
Závěr: u koho si pořídit rychlé VPS?
Z výsledků srovnávacího testu je patrné, že se výkon diskového úložiště VPS může mezi jednotlivými poskytovateli výrazně lišit, a to i v případě, že se jedná o podobné parametry nebo stejný typ a velikost NVMe úložiště. Naměřené rozdíly naznačují, že reálný diskový výkon neurčuje jen použitý hardware, ale také kvalita implementace virtualizace, architektura platformy, míra zaplnění disků či způsob alokace zdrojů v rámci virtualizačního clusteru.
V případě, že hledáte VPS, nebo cloud hosting s operačním systémem Windows, u něhož budete mít záruku konzistentně rychlého zápisu a čtení dat, můžete se spolehnout na tyto poskytovatele:
- Coolhousing
- Microsoft
- Vultr
Windows VPS na nové platformě Proxmox VE provozovaný Coolhousingem
se umístil na prvním místě, zejména díky stabilnímu výkonu a nadprůměrným hodnotám při operacích zaměřených na zápis dat. Microsoft i Vultr pak prokázali vysoký výkon, avšak s větší variabilitou v jednotlivých testech.
Pokud ovšem potřebujete ukládat data výhradně v ČR nebo EU, VPS hosting od Coolhousingu je pro vás tou správnou volbou. Nabízí vyváženou kombinaci výkonu, flexibility a řadu praktických výhod, které každý administrátor i provozovatel e-shopu ocení při každodenním provozu. K dispozici je několik automatických režimů zálohování až na třicet dní, technická podpora v češtině, na kterou se opravdu dovoláte a také řešení pro mimořádně vysokou dostupnost prostřednictvím Active-Passive kolizního VPS či geografické redundance. Díky tomu získáte spolehlivou infrastrukturu, která obstojí nejen v běžném provozu,
ale i v neočekávatelných situacích a při velké zátěži, kdy je rychlost, výkon a stabilita naprosto klíčová.