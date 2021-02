Vybrat správný tablet nemusí být složité. Poradíme, na co se zaměřit

Nejprve operační systém

Úplně první rozhodnutí. Zda iPadOS nebo Android, jinými slovy jestli stojíte o tablet od Apple nebo od ostatních značek (Lenovo, Asus, Samsung, Umax atd.). V poslední době se začínají prosazovat i tablety s Windows.

Jde především o propojitelnost s ostatními zařízeními, která již doma máte – mobily, chytré hodinky, notebooky nebo třeba hlasového asistenta a na něj navázané chytré spotřebiče (více na téma „hlasový asistent” zde).

Pak velikost přístroje

Stačí vám jen sedmipalcový prcek, tedy přístroj o něco větší než smartphone? Anebo chcete hezky velkou obrazovku, s alespoň deseti palci? Od velikosti tabletu se odvíjí i jeho konstrukce – ve smyslu rozměrů a hmotnosti.

Jaké máte nároky na výkon a paměť aneb k čemu má tablet sloužit?

Dobré je mít předem představu, co budete s tabletem dělat, pro jak náročného uživatele zařízení pořizujete, a tedy co by tablet měl dokázat.

Jen základní hobby použití

Chcete tablet jen na sjíždění internetových stránek a občasné skouknutí videa, prohlížení rodinných fotek a videí, na pokec na sociálních sítích a na pár jednoduchých her? Potom vám stačí operační paměť (RAM) okolo 2 – 3 GB. A jestliže si chcete filmy ukládat, volte vnitřní paměť alespoň 32 GB a k tomu ještě možnost použít paměťovou kartu, kam zejména budete filmy směřovat.

Tablet pro žáka nebo studenta

Pokud tablet potřebujete pro žáka či studenta, už to chce „přitlačit“, zejména na výkonu. Optimem je v současnosti RAM ve velikosti 4 GB, ale klidně dejte přednost variantě se 6 GB. Procesor by měl běžet alespoň na frekvenci 2,2 GHz, ale čím více, tím lépe.

Ohledně úložného prostoru je nutné se rozhodnout, zda paměťovou kartu ano nebo ne. Apple paměťové karty nepodporuje vůbec, kdežto většina Androidů sloty na kartu má. Některé obslouží jen kartu s max. 128 GB, jiné zvládnou i „terabajtovou“ paměť navíc.

Profi zařízení pro podnikání i vzdělávání v kreativních oborech

Jaký tablet pro práci nebo podnikání? Jestli jen na administrativu, stačí to stejné, co u tabletu pro žáka. Pokud kupujete pro studenta školy zaměřené na kreativitu, nebo sami podnikáte v kreativní oblasti, vyplatí se začít na minimálně 6 GB operační paměti a vyšším taktu procesoru, soustředit se zejména na grafiku, počet a druhy portů, hlavně Thunderbolt (pokud jsou pro vás důležité), možnost využití doplňků, nezanedbejte anikompatibilitu s profi programy, které budete používat.

A co displej – jak by měl být jemný a co by měl umět?

Full HD (FHD) by mělo být základem, pokud chcete sledováním tabletu strávit více času, nebo když jej pořizujete pro plnění školních povinností. Tablety se nyní ubírají směrem k FHD Plus obrazovkám. Dbejte i na možnost využít dotykového pera, u tabletu zejména do školy a do práce se bude opravdu hodit.

Na co ještě nezapomenout?

Je pro vás důležité, jak bude tablet hrát? Studenti budou pravděpodobně více využívat klávesnici a elektronické pero. A co LTE, možnost hlasové asistence, propojení s chytrou domácností nebo třeba s BT reproduktory a sluchátky, chytrými hodinkami…Přednost dejte Bluetooth ve standardu 5.0 a vyšším.

Máte vyhlédnutý ideální kousek? Pak se zamyslete nad jeho cenou

Ceny tabletů se extrémně liší napříč značkami i modely jednotlivých výrobců. Jestliže je cena vybraného kousku příliš vysoká, zkuste slevit z některého z parametrů (o dost dražší jsou například LTE modely). Jestliže však nechcete slevit, dá se popřemýšlet i o financování na splátky nebo formou online půjčky.

Vzít si půjčku rozhodně není žádná legrace. Proto se do zadlužení pusťte jen tehdy, když jednak máte na pravidelné splátky a jednak jde o pořízení tabletu, který potřebujete (nikoliv pouze chcete) – typicky pro vaše dítě do školy, pro vás na studia anebo se vám náklady na půjčku vrátí díky tomu, že s využitím tabletu budete podnikat. Některé totiž umějí i promítat!