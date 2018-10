 »   »  Vydejte knihu s Pointou. Hledá autory, grafiky i ambasadory

Kombinace peer-to-peer publishingu, předprodeje a komunitní služby, ve které se debutující i zkušení autoři potkávají s profesionály napříč obory, společně pracují na knihách a představují je čtenářům. Pointa pochází z dílny company builderu CreativeDock a vývojářského studia U+. Už po měsíci fungování si na vydavatelské konto může připsat první ukončené projekty, které se již brzy objeví ve volné distribuci na pultech vybraných knihkupectví, a dalších více než 80 nových knih v různé fázi příprav.

Cílem Pointy je vytvořit komunitu lidí, kterým na knihách opravdu záleží. Takových nadšenců není nikdy dost, i proto jsou registrace otevřené všem, kteří zrovna pracují na knize nebo se jim rukopisy už nějaký čas válejí v šuplíku. A nemusí jít zdaleka jenom o beletrii nebo básně. Mezi připravovanými projekty je aktuálně i několik cestopisů, sborník českých komiksových autorek nebo zápisky z cest na motorce po Jižní Americe. Kdo by chtěl vydat odbornou knihu třeba o kódování, má tady stejné šance jako romanopisec.

Jak to funguje



Autor si jednoduše vytvoří účet – totéž můžou udělat profíci z třinácti oborů, které jsou s publikováním a propagací knih úzce spjaté. Pointa vítá redaktory a korektory, grafiky, sazeče, ilustrátory a fotografy, ale třeba i marketingové stratégy, influencery nebo potenciální ambasadory.

Z registrovaných kolegů si autor sestaví tým, knihu představí čtenářům a začne na ni sbírat peníze v předprodeji. Když se to povede, pustí se knižní parta do společného díla.

Co se v Pointě děje

V tisku už je první společný počin pointovské komunity, který nakladatelství v nejbližších týdnech odtajní a pošle do světa. V předprodeji jsou pak knihy dvou autorů: básnická sbírka Inkoustové epolety debutujícího Robina Hendrycha a Penis nemá uši, povídkový román Marka Dobrého „o mužích, kteří by měli vymřít“. Do

obou rukopisů čtenáři mohou nahlédnout online a vydání obou knih podpořit částkou, kterou si zvolí.

Mezi rozpracovanými projekty potom mohou sledovat, jak se vyvíjí cesta jednotlivých knih, které jsou na platformě k nahlédnutí. Kromě zmiňovaného sborníku Laydeez do Comics mezi nimi najdou slibná díla z celé řady žánrů včetně fantasy, sci-fi nebo třeba young adult.

Něco vám tam zatím chybí? Přijít s kůží (nebo rukopisem) na trh můžete i vy. Stačí se zaregistrovat přímo na webu Pointa.cz.