Výkonnostní marketing rozhodne o přežití řady obchodů. Jak?

Právě v těchto dnech probíhá největší evropská affiliate konference v Barceloně AWEurope (Affiliate World Europe 2022 Barcelona), která se pokouší najít cestu, jak letos i v letech příštích udržet e-shopy stále v provozu a generovat příjmy pro jejich existenci. Ty se totiž potýkají s celou řadou problémů a změn v chování zákazníků, které se často liší obor od oboru a region od regionu.

Cílem tohoto článku je přinést čtenářům to nejzajímavější z Barcelony, a umožnit tak marketérům přemýšlet nad trendy a podněty ze zahraničí. Diskutovat o cestách, kterými se již někteří marketéři vydali s cílem generovat obchodům prodeje a z těchto získat provizi, jež i jim umožní složitější dobu překonat. Jak se dozvíte dále, abyste o nic nepřišli, v průběhu akce i po ní budeme článek aktualizovat.

Dopady covidu a války na Ukrajině začínají být zásadní i pro celou řadu velkých obchodníků. Nedá se predikovat výkon, sezónnost ani chování zákazníků na různých trzích. Mnoho českých a slovenských firem expandovalo na další trhy, které mají přirozeně svá specifika a odlišnosti. V dnešní době se ale situace v těchto zemích razantně mění a na tyto změny reagují také marketéři.

Za zmínku stojí například různé postupy vlád k podpoře firem nebo zastropování cen energií. Některé distribuční cesty, a to i spotřebního zboží, vedly po železnici přes Ukrajinu nebo Bělorusko. Mnoho firem investovalo do expanze na rusky mluvící trhy. Některé firmy se rozhodly pro expanzi do Maďarska, kde je politická situace zcela jiná než u nás, jiné zase do Německa a západních zemí, kde se vše schyluje k recesi, čímž bude ovlivněna celá Evropa. Toto jsou jen střípky. Právě Barcelona by měla aktuální změny pojmenovat a hlavně přinést odpovědi, jak lze v této situaci uspět.

Podívejme se na hlavní témata konference a veletrhu AW Europe 2022

Možná by někomu přišly oblasti zájmu, jimž se konference věnuje, podobné jako kdekoliv jinde, ale affiliate je velmi specifický. Marketéři, kteří dělají reklamu „za své“, musí realizovat kampaně, které přináší nákupy. Jejich odměnou jsou provize z nákupů, jež se realizují pouze díky jejich aktivitám. Přednášky tedy budou zaměřené na to, jak tyto kampaně v současných podmínkách dělat stále efektivně a my mezi nimi budeme hledat inovace a případové studie, které vám rádi zprostředkujeme.

Jak již dnes víme v Barceloně se bude řešit reklama na Facebooku, atribuce, retargeting, vysoce konverzní formáty reklamy, zvýšení výkonů emailových kampaní, jak na efektivní reklamu na TikToku, brandové efekty a brandové hashtagy z TikTok prostředí. Velký důraz bude věnován takzvané nativní reklamě nebo třeba pay per call kampaním.

Na přednáškových pódiích se vystřídá více než 35 řečníků ze společností, jako je Google, impact, Perform a celé řady dalších výkonnostních agentur nebo projektů. Součástí konference je také veletrh, kde mezi 200 vystavovateli bude i český zástupce, společnost 5DM, která provozuje affiliate síť Affiliate Port nebo největší cashback portál Plná Peněženka.

Novinky z konference v tomto aktualizovaném článku pro vás bude přinášet právě tým affiliate sítě AffiliatePort.eu, a tak se máte na co těšit (sledovat můžete také twitter nebo facebook Affiliate Portu, kde budou přímé reportáže z akce).

Ing. Ján Makovič, Projektový ředitel společnosti 5DM, nám k akci řekl: “Každý den jsme v kontaktu s mnoha obchody, a tak vidíme, co se na trhu v posledních měsících děje. Celá řada obchodníků musí měnit strategie, některé e-shopy končí, někteří obchodníci opět sázejí na offline prodej a na trh vstupují další marketplaces. Díky možnostem opět cestovat se dostáváme do osobních jednání po celé Evropě. Na konferenci Bookingu v Holandsku se řešila témata týkající se výrazných změn v chování zákazníků cestovního segmentu. Na e-commerce konferenci v Berlíně se řešily marketplace a nástroje pro jejich správu, v Čechách se zase diskutují jiné věci. Téměř každá země v Evropě řeší odlišná témata, specifika konkrétních trhů a změny ve fungování výkonnostních kampaních. Právě v Barceloně, kde budou odborníci z celého světa, budou představeny různé marketingové postupy, u nichž věřím, že mohou být důležitou inspirací pro nás všechny.“

Akce, která se tradičně věnuje průnikům známých marketingových technologií a inovativním postupům ve výkonnostních kampaní, probíhá 6. a 7. července ve veletržním paláci Fira de Barcelona a výběr z toho nejzajímavějšího bude k článku doplněn.

Témata konference podrobněji ( Aktualizace 5. 7. 2022 )