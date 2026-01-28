Vylepšete výkon, konverze a mobilní analytiku díky UX Day 2026

Konference UX Day 2026 se zaměří na praktické aspekty, které rozhodují o úspěchu digitálních produktů. Odborníci na UX i strategii webu ukáží, jak redesigny webů a aplikací mohou ovlivnit konverze, jak měření výkonu přispívá k lepšímu zážitku uživatelů a jak mobilní analytika odhaluje skrytá zlepšení.
Akce se uskuteční 26. března 2026 v Jalta Boutique Hotelu v centru Prahy.
Early Bird vstupenka za zvýhodněnou cenu 2 990 Kč končí 31. ledna 2026.
Těšit se můžete na přednášky a case studies od odborníků, kteří se podělí o své zkušenosti s měřitelnými změnami v UX:
- Strategický redesign s měřitelným dopadem Pavel Weber (CEO, BlueGhost.cz) představí case study redesignu webu: jak proces od strategie a značky k novému webu přináší výsledky, včetně dopadu na návštěvnost a nábor.
- Rychlost jako klíčový faktor výkonu webu Bojovník za rychlé weby Martin Michálek (PageSpeed.cz) vysvětlí, jak měřit rychlost, kde se uživatelé nejčastěji zasekávají a jak systematicky zlepšit výkon webu.
- Mobilní analytika pro okamžité zlepšení Expert na mobilní analytiku Michal Nováček ukáže, jak mobilní analytika může odhalit problémy v aplikacích a přinést rychlá vylepšení, která mají okamžitý dopad.
- Branding a vize jako motor e-shopu David Dvořáček (Zakladatel a kreativní ředitel Creepy) vysvětlí, jak branding ovlivňuje UX e-shopu a jak vize značky pomáhá udržet konzistenci a dlouhodobý úspěch.
- Jak prodat Black Hawk Roman Mučica (Kreativní ředitel New Logic Studio) předvede, jak vznikla značka, web a interaktivní vizualizace vrtulníku, propojující kreativitu a globální technická řešení.
Konference probíhá pod hlavičkou soutěže digitálních projektů a konference WebTop100.
Kompletní program konference UX Day najdete na stránkáchTUESDAY.cz, kde se můžete i zaregistrovat do 31. ledna za zvýhodněnou cenu.Přijďte si 26. března pro inspirativní případové studie, inovace a postupy, jak zlepšovat zákaznickou zkušenost na vašem webu nebo v aplikacích.
Odborným garantem konference je Sherpas, produktovým partnerem EasyEvent a mediálním partnerem Lupa.cz. Akci organizuje TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.