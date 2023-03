Vyplácí se značkám provokativní kampaně? A jak značku omladit?

To, co spojuje úspěšné brandy, je umění být autentický a relevantní pro svou cílovou skupinu a odvážná komunikace, která se mnohdy pohybuje „na hraně“. Konference BRANDstorming opět ukáže příběhy značek, které si získaly přízeň svých zákazníků, aniž by utratily obrovské sumy za reklamu v televizi.

Už 20. dubna si tak můžete poslechnout spustu dobrých nápadů a praktických rad od zástupců značek BEAR, Česká spořitelna, Grizly, Kaufland, Seznam.cz, Sonnentor a předních agentur a mediálních společností Behavio Labs, BrandCloud, eLegal a.k., LCG New Media, McCann Prague, Ogilvy, Toman Design nebo VML&YR. Sejdeme se s nimi u přednášek i dobrého pohoštění v prostorách Hotelu Jalta v Praze na Václavském náměstí.

A navíc jsme pro vás připravili workshop o tvorbě efektivní reklamy, který se zaměří na psychologii nakupování a reklamy i tvorbu kreativy a práci s daty během práci na kampani. Ukáže, jak zanechat nesmazatelnou stopu v povědomí vašich zákazníků a posílit vaši značku.

Letošní témata:

Inspirativní případové studie a příběhy značek

Repositioning a oslovení mladého publika

Reklama a právo: srovnávací reklamy, parazitování a nekalá soutěž

Hodnoty, udržitelnost a jejich účinná komunikace

Růst značky na sociálních sítích

Značka v době krize

Alokace zdrojů mezi výkonnostní a brandové kampaně

Budování brandu ve firmě zaměřené na výkonnostní kampaně

Brand tracking

Design a vizuální identita

Tvorba brandu a jeho implementace

Workshop: Efektivní tvorba reklamy

Ochutnávka z programu

Jak udělat ze „staré banky“ atraktivní značku pro mladé

Česká spořitelna (ČS) dlouhodobě bojovala s tím, že byla vnímána jako ta „stará banka“, zatímco mladí lidé inklinují spíše k menším, novějším a „modernějším“ značkám. Monika Hovorková z ČS a Jakub Hereš z agentury VML&YR se s vámi podělí o to, jak přistoupili k novému způsobu komunikace, který osloví mladší ročníky a ukáže, že ČS je pro ně atraktivní značkou.

Ukažte svůj brand ve světle TikToku

Vzbudit zájem mladé generace o váš brand je úkol, nad kterým si lze snadno vylámat zuby. Ukažte svou značku ve světle TikToku způsobem, který zaujme, pobaví a zaručí větší zapamatovatelnost i engagement. Jan Molina z Kaufland poradí, jak ukázat produkty “nereklamně”, jak využít talent zaměstnanců a jaké výsledky lze měřit.

Jak začít budovat brand ve firmě orientované na výkonnostní kampaně

Petr Miklík z Grizly vám na vlastní případové studii ukáže, jak začít budovat brand v performance orientované firmě. Rozhodli se snížit investice do výkonových kampaní o 50 % a alokovali je do budování vlastní značky. Uslyšíte, jak jim to pomohlo zvýšit podíl vlastních výrobků o 17 % a dosáhnout tržeb přes 530 mil. Kč.

Co přináší provokativní kampaně

Jak vznikla in-house kampaň rádia Expres, která dokázala mnohé rozzlobit, naštěstí většinu pobavit, a nakonec se umístit v anketě Mediáře jako 3. nejlepší reklamní kampaň roku 2022? O tom všem vám poví Petr Beneš a Petra Röslerová ze Seznam.cz.

Reklama na právní hraně (a za ní)

Jak moc se můžete v reklamě opřít do konkurence nebo se svézt na cizí kampani? A má real time marketing nějaká pravidla? Karolína Kropíková z advokátní kanceláře eLegal vám na konkrétních kampaních ukáže, jakou cestou se při reklamě na hraně (ne)vydávat a jak odhadnout ostré hrany nedovolené reklamy. Dojde na Rohlík.cz, Tesco, ZOOT i Mikýře.

Jak komunikovat v době krize

To, jestli skutečně krize bude, asi neovlivníme, ale můžeme se na ni připravit. Jan Suda si nachystal několik rad a tipů, jak komunikovat značku v náročnějším spotřebitelském období.

Marketing postavený na hodnotách

Zodpovědné chování značek ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí už není jen trendem, ale nezbytností. Jak tyto hodnoty ale komunikovat, abyste posilovali vztah se zákazníky? To je téma pro Kim Hofmanovou a Nikolu Klepáčkovou z Ogilvy. Svůj přístup představí i Zdeněk Chocholáček ze Sonnentor a ukáže důležitost zdravé firemní kultury.

Sociální sítě v brandové kampani aneb 100% růst tržeb meziročně

Sociální sítě mohou plnit zásadní roli v brandové kampani pro podporu růstu znalosti a prodeje produktu. Přesvědčí vás o tom case study značky BEAR, kterou představí Vojtěch Lambert z agentury LCG New Media. Čekají vás ukázky kreativ, kampaní i zhodnocení vlivu na celkové prodeje.

Workshop: Úvod do tvorby efektivní reklamy

Workshop s Vojtěchem Prokešem z agentury Behavio Labs je určen stratégům, kreativcům, brand manažerům a všem dalším, kteří chtějí vytvářet kampaně s výrazně nadprůměrným dopadem na prodeje a růst tržního podílu. Zaměříme se na psychologii reklamy a nakupování, kreativu i na limity aktivačních kampaní. Naučíte se, jak zadat brief ke kampani, aby měla co největší efekt na prodejní čísla i jak pracovat s daty během procesu přípravy kampaně.

Přijďte si s námi popovídat o tom, jak v dnešní přesycené době získat pozornost zákazníků a jak se odlišit od konkurence. Sejdeme se 20. dubna v příjemných prostorách Hotelu Jalta v Praze na Václavském náměstí.

Kompletní program si přečtete na stránkách akce, kde se i pohodlně zaregistrujete. Partnery akce jsou BrandCloud, dream.jobs a Seznam.cz. Produktovým partnerem je EasyEvent, mediálními partnery pak MediaGuru.cz, Marketing Journal a Dobrý web. Organizátorem je TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.