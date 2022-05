Vyplatí se dát provizi realitní kanceláři?

Obvyklá výše provize realitní kanceláře se pohybuje mezi 3 % a 6 % bez DPH z prodejní ceny nemovitosti. Odvíjí se od prodejní ceny nemovitosti a také od toho, ve které části České republiky se prodávaná nemovitost nachází. Nižší provize nemusí být nutně výhodnější. Záleží, jaké služby vám makléř za sjednanou provizi nabídne. Mnoho prodávajících nepočítá při sjednávání výše provize se všemi náklady.

Někdy si totiž realitní kanceláře účtují např. právní služby, znalecké posudky či nadstandardní inzerci zvlášť. Dohodněte se tedy vždy předem na všech finančních podmínkách a zjistěte, co všechno obsahuje provize z prodeje a jaký rozsah služeb vám makléř poskytne.

Profesionální makléři dnes nabízejí kompletní servis od přípravy nemovitosti na prodej až po závěrečnou administrativu a tyto služby už mají započítány ve výsledné provizi.

Provizi realitnímu makléři by měl platit vždy ten, kdo si jeho služby objedná. Většinou je to tedy prodávající, který spolu s makléřem stanoví nabídkovou cenu a z té se poté odečte dané procento provize. U pronájmu je to obvykle naopak, provizi ve výši jednoho měsíčního nájmu zaplatí nájemce.

Opravdu samoprodejem ušetříte?

Někteří majitelé se ptají, proč by měli platit statisíce za zprostředkování, když si můžou jednoduše nemovitost prodat bez realitky. Pravdou ale je, že samoprodejce jen výjimečně prodá tak rychle a výhodně jako zkušený makléř.

Zkušený makléř umí správně odhadnout prodejní cenu, která je klíčem k výhodnému a rychlému prodeji, je výborný marketér a vyjednávač a dobře si poradí i s administrativou a právní stránkou prodeje.Pokud ale majitel svěří svou nemovitost průměrnému makléři, který nemovitost na prodej vůbec nepřipraví, pouze průměrně nafotí a vloží obyčejný inzerát na běžné realitní servery, klidně si nemovitost může prodat sám. Naopak s profíkem utrží za prodej nemovitosti více i po odečtení jeho nákladů. Nehledě na úsporu času a bezpečí transakce.

Makléře či realitní kancelář vybírejte pečlivě a spolupracujte pouze se zkušeným profesionálem. Jak vybrat makléře, který prodá rychle, výhodně a spolehlivě, vám poradíme zde.