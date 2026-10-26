Web úřadu může fungovat, i když je pod útokem. Tak proč se smiřujeme s tím, že nefunguje?

Proruští hackeři od 28. září znovu útočí na české úřady. Pro občana to znamená jediné: web, který právě potřebuje, se načítá donekonečna, nebo nejde vůbec. A všichni to berou jako samozřejmost. Nemusí to tak být. Jen za jeden běžný týden jsme odrazili přes půl miliardy škodlivých požadavků – a chráněné weby běžely dál stejně rychle.
Útok není živelná pohroma
Když prší, vezmeme si deštník. Když mrzne, zatopíme. Když někdo útočí na web úřadu, čekáme, až ho to přestane bavit. Zvláštní, ne?
DDoS útok není žádná hackerská magie. Někdo pošle na server tolik požadavků, že na skutečné lidi už nezbude místo. Web se načítá donekonečna nebo nejde vůbec. A občan, který potřeboval formulář, úřední desku nebo jízdní řád, má smůlu.
Není to poprvé a nebude to naposled
V lednu 2023 nefungovaly weby ministerstva financí a dopravy – ministerstvo dopravy bylo podle médií nedostupné zhruba 105 minut. V červenci 2024 si proruští hackeři vybrali Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. V lednu 2026 tvořily DDoS útoky podle NÚKIB zhruba polovinu ze 32 incidentů za celý měsíc. A od 28. září 2026 skupina NoName057(16) útočí znovu – na státní správu, samosprávu, energetiku i dopravu.
A to jsou jen případy, o kterých víme. Incidenty musí NÚKIB hlásit jen velké subjekty. Když spadne web menšího města, nedozví se to nikdo. Kromě lidí, kteří se na něj marně snaží dostat.
Půl miliardy za týden
Kolik takového provozu vlastně chodí? Za týden od 23. do 30. září 2026 zablokovala WEDOS Global Protection přes 505 milionů škodlivých požadavků. Zhruba každý pátý požadavek, který k chráněným webům přišel, tam neměl co dělat. Nejsilnější útok 24. září dosáhl přes 52 tisíc požadavků za sekundu.
A teď to hlavní: odezva chráněných webů byla během útoků stejná jako v klidu. Polovina odpovědí došla do 150 až 200 milisekund. Návštěvník si ničeho nevšiml. Přesně tak to má být.
Jak to funguje: škodlivý provoz se zastaví dřív, než dojde na server
Víc než 40 % zablokovaných požadavků prozradilo samo chování spojení. Zhruba čtvrtina se snažila dostat k souborům, které na webu nemají co dělat. Zbytek zachytily otisky známých útočných nástrojů, ochrana aplikací a limity počtu požadavků.
WEDOS Global Protection přitom není jeden firewall před webem. Provoz prochází přes více než stovku anycastových reverzních proxy rozmístěných po celém světě a uvnitř systému sedmi vrstvami filtrování. Útočník se nikdy nedostane až k samotnému serveru – škodlivé požadavky jsou zastaveny ještě na cestě. Legitimní návštěvník si toho nevšimne a stránka funguje dál.
Systém navíc rozlišuje, odkud provoz přichází. Běžný návštěvník se připojuje z domova nebo z mobilu – provoz z pronajatých serverů ve velkých cloudech, kde útočníci nejčastěji operují, se proto prověřuje přísněji.
Na stejné infrastruktuře WEDOS Global Protection stojí také WEDOS Protection, který chrání weby na .cz doménách. Technologie určená původně pro velké zahraniční projekty je tak dostupná i pro běžné české weby – firemní prezentace, e-shopy nebo weby samospráv.
Tak proč se s tím smiřovat?
Pomalý web a občasný výpadek se u úřadů berou jako standard. Proč vlastně? Řešení existuje a funguje. Občan platí daně i za to, aby se k úřadu dostal – i online. Nemá čekat, až to útočníky přestane bavit.
Jak na domény a proč vybrat .cz
O úspěšnosti webové stránky rozhoduje už výběr doménového jména. Provozování webu na vlastní doméně přináší jistotu, že ho zákazníci najdou vždy na stejné adrese, a to třeba i po změně poskytovatele hostingu. To samé platí pro e-mailové adresy. Dokonce i freemailové služby dnes umožňují propojení schránky s vlastní doménou.
Nejrozšířenější doménou v České republice je národní doména s koncovkou .cz. Takovým doménám dávají přednost jak čeští uživatelé při vyhledávání informací na internetu, tak i vyhledávače při zobrazování odpovědí na hledaný dotaz. Proto bývá doména .cz nejlepší volbou. Pokud si zájemce o doménu neví s jejím výběrem rady, může se obrátit přímo na registrátora domén, nebo využít doporučení a tipy na jeho webových stránkách.
Kdo už doménu s koncovkou .cz má, měl by si na www.nic.cz/overeni pravidelně jednou za rok ověřovat správnost svých kontaktních údajů evidovaných v doménovém registru. Držitelé více domén pak ocení bezplatnou službu Doménový prohlížeč (www.domenovyprohlizec.cz) umožňující správu všech .cz domén přehledně na jednom místě.
Správcem domény .cz je sdružení CZ.NIC, které se věnuje také osvětě v oblasti doménových jmen, internetové bezpečnosti a podpoře nových technologií a projektů užitečných pro internetovou infrastrukturu v České republice i ve světě.