Webtrh pomáhá zaměstnancům, firmám i podnikatelům

Webtrh.cz ovšem neslouží jen k získání nové práce a klientů, případně k získání nových spolupracovníků, ale zároveň zde najdete vše, co s podnikáním a vzděláváním souvisí. Založen byl v roce 2006 s cílem spojovat tehdy stále ještě velmi malý trh s internetovými obchody a projekty. O šestnáct let později se z Webtrhu stal již plnohodnotný projekt určený zaměstnancům, podnikatelům a firmám, jež nechtějí stát na místě, ale naopak je jejich cílem posouvat se neustále dál.

V současnosti Webtrh navštěvuje osmdesát tisíc návštěvníků měsíčně, z toho je dvacet tisíc uživatelů aktivních.

A co od Webtrhu můžete čekat?

Nabídka a poptávka vývoje a programování

Sháníte někoho, kdo vám vytvoří webové stránky na míru? Jednoduše si vytvoříte poptávku a člověk s odpovídající kvalifikací se vám už sám ozve. Vy si pak jen vyberete toho, kterého uznáte za vhodné.

Umíte programovat a baví vás tvorba online aplikací, kódování a obsluha sítí a serverů? Právě na Webtrhu najdete nespočet nabídek práce nejenom v oblasti IT. Nečekejte, až si vás příležitost sama najde.

Prodej domén

Poptáváte nebo prodáváte domény? Na Webtrhu se určitě neztratíte. Můžete tu ovšem také prodat nebo koupit celé webové portály. Prodej webů, e-shopů a skupin na sociálních sítích probíhá každý den a to pomocí internetové aukce.

Webtrh webináře

Chcete se vzdělávat a rozvíjet své znalosti v oblastech designu, analytiky, marketingu, projektového řízení, SEO, redakčního systému Wordpress nebo vývoje pluginů, systémů či šablon? Právě pro vás jsou určeny webináře, které vedou zkušení oboroví profesionálové.

Recenze webhostingů

Sháníte ten nejlepší webhosting pro provozování vašeho nového webu nebo e-shopu? Webtrh vám šetří čas a porovnává ty uživatelsky nejoblíbenější za vás, a to nejenom podle ceny, ale také prostoru, který zabírá na disku, či podle frekvence záloh nebo době běhu skriptu. Že se ve webhostingu vůbec nevyznáte? Tím se vůbec trápit nemusíte, protože Webtrh vám přináší podrobný a srozumitelný návod, jak vybrat správný webhosting.

Podnikání a vše, co vás zajímá

Začínáte podnikat a zakládáte společnost s ručením omezeným? Nebo jste osobou samostatně výdělečně činnou a potřebujete poradit s nemocenským nebo sociálním pojištěním? Na Webtrhu vám zkušení odborníci poradí s daněmi a dalšími účetními doklady, s fakturami, DPH i dohodami o provedení práce a mnoha dalšími právními a administrativními náležitostmi. Nechte si poradit od profesionálů a neztrácejte hlavu. Na Webtrhu se dozvíte vše, co potřebujete jako zaměstnanec, OSVČ nebo majitel firmy vědět.

Webtrh katalog

V katalogu Webtrhu najdete profesionály v oborech IT a podnikání, kteří vám pomohou, s čímkoliv budete potřebovat. Pomohou vám vytvořit webové i mobilní aplikace, vytvoří pro vás reklamu na míru, pomohou vám se SEO a reklamními kampaněmi nebo vás naučí cizí jazyk. Seženete zde také překladatele, korektory, tlumočníky a grafické designéry nebo účetní a poradenské společnosti.

Zapojte se do diskuzí

Nenašli jste na Webtrhu, co jste hledali? Pak se neváhejte zapojit do diskuze. Vytvořte nové téma nebo se zeptejte v tématu již založeném. V co možná nejkratším čase vám zkušený odborník odpoví. Případně i vy můžete radit ostatním.