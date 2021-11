Zaměstnání přes pracovní portál

Práce pro každého

Pokud jste majitel firmy, ředitel nebo jiný pracovník, který má pod sebou zaměstnance, jistě víte, jak je těžké najít potřebnou pracovní sílu. Lidé jsou nespolehliví už jen při přijímacím řízení. Nedodržují termíny, nepřijdou ani na pohovor, neomluví se. Když vidíte, jak to mají tzv. na háku, je vám jasné, jaký stav pracovního trhu to odráží. Lidé vědí, že práce je, že dnes mají šanci i méně kvalifikovaní, osoby s horší pracovní morálkou. To jim hraje do karet a vy hledáte, protože tu tíhu práce sami nedáte. Pokud se najde zaměstnanec, stále nemáte vyhráno. Najednou se ukáže, že není tak zdatný, že si možná i přibarvil životopis. Co můžete dělat dál? Hledat dokolečka. Víte, že to není žádná sláva, lidé prostě polevili, když vidí, že firmy žadoní o zaměstnance a že mají šanci i ti, kteří se nepředřou. Zamyslete se nad tím, jak nové pracovní síly hledáte.

Nová kariéra? Pracovní nabídky

Když hledáte potenciálního zaměstnance, vyberte si médium, kde se vaše nabídka neztratí. Weby zdarma jsou sice fajn, kolik lidí je ale zná? Jistě, spousta zájemců sem zabrousí, jaké to je procento proti osvědčeným webům? Zde slušnou selekci nehledejte. Lepší je platforma, kam se umístí inzerát a odkud se nabídka nedostane neřízeným cílením k hromadě nějakých zájemců o práci. Bude nabídnuta těm, kteří mají k oboru blízko. Ať už se to zjistí díky jejich vyplněnému profilu nebo historii prohlížení.

Pracovní portál – nabídka

Jak najít portál vhodný k zadání vašeho inzerátu? Máme pro vás jako pro podnikatele příjemné sdělení. Existují i weby, kde si nemusíte platit, služby ohledně zveřejněné inzerce máte v základu zdarma. Nabídku vložíte za 0 Kč, zdarma se prezentujete, zadarmo získáte uchazeče. Pokud se daný portál osvědčí, můžete využít jeho nadstandardu. To se už sice platí, ale po gratis vyzkoušení pochopíte, že to je ideální investice. Tyto služby nabízí třeba portály HitPrace.cz a cz.jo­bimi.com. V čem jsou skvělé? HitPrace.cz patří mezi nejnavštěvovanější pracovní portály u nás. Pracuje na systému kvalitních vnitřních mechanismů, kdy vám vytváří seznam uchazečů na míru (dle zaměření, lokace, tedy např. práce Praha apod.). Tento rozsáhlý portál spolupracuje s dalšími populárními weby pro hledání práce, je to efektivní rozcestník nabídek zaměstnání. Postará se o zviditelnění pracovních nabídek na internetu. O nové nabídce práce se uchazeč dozví prakticky ihned, přijde mu nabídka emailem.

Pracovní portál zdarma

Možná si pokládáte zásadní otázku. Jak je možné, že jsou tyto služby zdarma, když jde o tak úžasný web s tolika možnostmi? To je práce ono. Shromažďuje se zde co nejvíce pracovních míst, protože to je možné zveřejnit zdarma. Mechanismy se pak starají o selekci. O váš komfort. Je z čeho vybírat, abyste se tím ale nemuseli brodit vy, za slušné peníze budete mít už předvýběr. To samé platí i pro ty, kteří nabízí práci. Chcete být vidět v prostoru, kde je spousta nabídek, proto tam chodí mnoho lidí, což zvyšuje potenciální šanci najít vhodného kandidáta? Jde to. Sami si přizpůsobíte svoji nabídku, když zadáte obor a případnou lokaci (např. práce Praha). Ať už hledáte práci či ji nabízíte, zvolte takový prostor, který se vám vyplatí.