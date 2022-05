Ženy v IT: změna profese i odvětví jsou v módě

Výzkum nabídkového No Fluff Jobs byl určen respondentkám z regionu střední a východní Evropy. Mezi nimi byli jak ženy aktuálně pracující v oboru, tak i ženy, které se o práci v IT teprve zajímají či už ucházejí.

Ženy v IT ve vztahu k situaci v zemi a ve světě

Fenomén změny kariéry je mezi ženami jednoznačným trendem. Personální mezera v technologickém průmyslu se prohloubila a v kombinaci s atraktivními výdělky a možnostmi home office nabízí odvětví IT šanci na stabilní zaměstnání.

Z průzkumu vyplývá, že 9 z 10 žen je pro ně v práci důležitý výdělek, lepší atmosféra na pracovišti a možnosti dalšího seberozvoje. Velkou roli hrají i možnost pracovat z domova, respekt okolí a práce na zajímavých projektech. A proč si ženy vybírají zrovna IT odvětví? Hlavní důvody jsou, že toto odvětví nabízí vyšší výdělky, seberozvoj je nezbytností a mnoho pozic je možné vykonávat z domova.

Vývoj navzdory potížím

Uchazečky o pozice v IT také poukazují na potíže, se kterými se setkávají při náboru zaměstnanců. Třetina respondentek zdůrazňuje, že se ztrácí v bludišti technologií a specializací, což úzce souvisí s dalšími dvěma nejčastěji zmiňovanými překážkami:

éměř 40 % kandidátek neví, jak začít v oboru IT začít,

více než 42 % uvádí, že mají potíže s nalezením vhodné pracovní nabídky.

Přesto kandidátky oceňují množství vzdělávacích materiálů dostupných online a dychtivě je využívají. Právě samostudium a kurzy jsou hlavním způsobem, jak se lidé v IT učí. Pouze 27,5 % respondentů uvedlo, že dokončilo vysokoškolské studium informačních technologií nebo příbuzných oborů.

S nalezením práce můžou pomoct nabídkové portály. Jedním z nich je portál No Fluff Jobs, který se specializuje pouze na pracovní pozice v IT odvětví. Nabízí možnosti podrobného filtrování i porovnávání nabídek a u každé pozice uchazeč najde vše potřebné, a to včetně výše nabízené finanční odměny.

Ženy v IT: specializace, technologie a nástroje

Na co se tedy ženy pracující v oboru specializují? Testování je lídrem v žebříčku specializací (téměř 20 % respondentek). Project Management a Backend mu šlapou na paty s 15 %. Následují Frontend a BI/Business Analysis.

Tyto výsledky přímo korelují s odpověďmi na otázku nejčastěji využívaných technologií. Téměř polovina respondentek uvedla, že znalosti programování nejsou pro jejich pozici nutné. Nejčastěji zmiňovaný jazyk byl SQL, následovaný JavaScript, HTML a CSS.

Mistryně měkkých dovedností

Studie zahrnující 55 000 lidí z 90 zemí světa (Richard E. Boyatzis, Daniel Goleman a Korn Ferry, 2016) ukázala, že ženy jsou na tom lépe než muži v jedenácti z dvanácti typů emočních a sociálních kompetencí. To se přímo promítá do jejich efektivity, například ve vedoucích rolích.

S ohledem na tuto skutečnost je zájem zaměstnavatelů o soft skills zcela pochopitelný. Svědčí o tom další průzkum No Fluff Jobs o kompetencích v IT, ve kterém celých 69 % respondentů uvedlo, že výrazným důvodem získání práce byly jejich měkké dovednosti.

Ženy v IT: Odvaha se vyplácí

Splňuje práce v IT očekávání specialistů? Rozdělme to do tří kategorií: výdělky, vyhlídky na povýšení a celková spokojenost s prací.

Výdělek

Přibližně 51 % respondentů uvedlo aktuální výdělky na úrovni 17 000 – 37 000 korun. Velkou roli zde hraje fenomén změny kariéry, což znamená že mnoho respondentek zastává juniorní, a tedy méně placené pozice. Pokud jde o očekávání, každá pátá respondentka uvedla, že očekává vyšší plat. Na druhou stranu téměř 70 % respondentek byla loni mzda zvýšena.

Kariérní vyhlídky

Naprostá většina žen uvádí, že má možnost ze své pozice povýšit. Na otázku, zda byly respondentky v roce 2021 povýšeny, odpovědělo kladně na 35 % z nich. V případě zkušených specialistek to bylo dokonce 53 %!

Spokojenost s prací

Jaké jsou pocity IT specialistek s ohledem na výše uvedené problémy? Je to dobré! Téměř tři čtvrtiny jsou spokojeny se svou profesní situací. Není divu – vždyť nejvíce si cení rozvoje, přátelské atmosféry a dobrých výdělků, o ty v IT branži není nouze. Pokud se chcete podívat na aktuální pracovní nabídky v odvětví IT, navštivte portál No Fluff Jobs, kde najdete pozice z celé České republiky, ale i Slovenska, Polska, Maďarska nebo Ukrajiny.