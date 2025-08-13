Vývoj v oblasti umělé inteligence (AI) se zrychluje závratným tempem, ale infrastruktura pro její trénink a provoz často nestíhá držet krok. Zatímco mnoho firem na trhu teprve plánuje výstavbu datacenter, ZonerCloud.cz již nyní poskytuje nejlevnější AI/GPU servery s nejmodernějšími grafickými kartami RTX PRO 6000 Blackwell pro okamžitý AI training. Nečekejte na slavnostní přestřižení pásky – začněte se ZonerCloud.cz trénovat své AI modely hned teď.
Pro rozvoj AI modelů v Česku není největší překážkou vývoj, ale nedostatek výpočetního výkonu. Firmy často slyší fráze jako „Výpočetní kapacita není k dispozici," nebo „Cloudové instance jsou nedostupné (nebo předražené)." ZonerCloud proto přichází s řešením, které tyto problémy eliminuje a poskytuje bezkonkurenční výkon pro vaše AI projekty – a to okamžitě, bez čekání a za nejnižší cenu na trhu!
Okamžitý přístup k nejmodernějšímu hardwaru
V ZonerCloudu neustále rozšiřujeme nabídku, abychom vyhověli rostoucím nárokům na výpočetní výkon v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Naše AI GPU servery jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezprecedentní výpočetní výkon pro nejnáročnější úkoly.
Naše servery s podporou CUDA (Compute Unified Device Architecture) od společnosti NVIDIA® a naším unikátním Multi-GPU řešením umožňují využití až 4 GPU zároveň. Jsou tak vhodné pro různé aplikace, včetně:
- Umělá inteligence a strojové učení (AI/ML)
- Renderování videa a grafiky
- Simulace fyzikálních jevů a vědecké výpočty
- Datová analytika a zpracování velkých dat (Big Data)
- Zpracování obrazu a videa (Computer Vision)
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell: K dispozici už teď, ne za rok
ZonerCloud byl první v České republice, kdo otestoval a nasadil profesionální grafické karty NVIDIA RTX PRO 6000 z generace Blackwell. Tato karta představuje to nejlepší ze současné nabídky profesionálních GPU od NVIDIA pro umělou inteligenci. Je navržena pro extrémní výpočetní zatížení a nabízí:
- 96 GB paměti GDDR7 s ECC – pro plynulou práci s rozsáhlými daty a modely
- 24 064 CUDA jader – extrémní paralelní výkon pro AI, rendering i simulace
- 5. generace Tensor jader s podporou FP4 – až 3× rychlejší AI výpočty a efektivní ladění LLM
- Paměťová propustnost 1,8 TB/s – bez kompromisů i u nejnáročnějších aplikací
- PCIe Gen 5 – nejrychlejší datová propustnost mezi CPU a GPU
RTX PRO 6000 (96GB VRAM) je díky nové architektuře Blackwell, vyššímu počtu jader a výrazně lepší paměti nesrovnatelně rychlejší než L40S (48GB VRAM), a to zejména v úlohách s velkými jazykovými modely a vědeckými simulacemi. V závislosti na benchmarku může být PRO 6000 o 50 % až 150 % rychlejší, s ještě většími rozdíly u specializovaných AI úloh.
Jak uvedl Patrik Vaníček, vedoucí projektu ZonerCloud: „Chceme našim zákazníkům nabídnout to nejlepší z aktuálně dostupných technologií. Díky přímé spolupráci s dodavateli jsme získali možnost testovat tuto RTX PRO 6000 Blackwell jako první u nás.“
Potřebuje váš AI projekt masivní výpočetní výkon, aniž byste museli investovat miliony do vlastního hardwaru? Přestaňte zbytečně plýtvat časem i penězi čekáním na dodání a implementaci.
GPU karty NVIDIA RTX 5090 a RTX PRO 6000 Blackwell jsou ihned k dispozici pro vaše AI projekty. Stačí si objednat server s požadovanou konfigurací a potřebným počtem GPU a začněte trénovat AI modely nebo zpracovávat velké jazykové modely bez čekání.
Vzhledem k enormnímu zájmu doporučujeme rezervovat si výkon co nejdříve.
ZonerAI: Praktická ukázka výkonu infrastruktury ZonerCloud
Jiní o AI jen mluví a plánují, my demonstrujeme funkční řešení. Na začátku tohoto roku jsme spustili AI Editor a generátor obrázků ZonerAI.com, který kompletně běží na AI clusteru ZonerCloudu. ZonerAI potvrzuje, jak dokážeme poskytnout efektivní a výkonnou infrastrukturu i pro ty nejnáročnější AI aplikace.
LLM a AI asistenti již nyní, AI agenti na obzoru!
Kromě poskytování špičkového cloudu se zaměřujeme i na vývoj vlastních řešení. Například velké jazykové modely (LLM), postavené na technologii GPT (podobně jako ChatGPT, Gemini, Claude nebo Grok), již aktivně nabízíme jako součást našich služeb. Zároveň intenzivně pracujeme na vývoji AI asistentů a autonomních agentů, kteří budou schopni řešit komplexní úlohy a automatizovat procesy. To vše je možné díky infrastruktuře, která je vám k dispozici hned, ne až za několik let.
Trénujte AI hned, ne v roce 2027
Zapomeňte na čekání, pomalé výpočty a omezený výkon. Naše AI GPU servery a VPS vám dají okamžitý přístup k špičkovému hardwaru, na kterém spustíte trénink i těch nejnáročnějších AI a ML modelů. Žádné měsíce plánování, žádné milionové investice do vlastní infrastruktury, čekání na nová datacentra – začnete pracovat hned a bez omezení. S odbornou podporou a stabilním zázemím ZonerCloudu máte jistotu, že výkon nebude nikdy vaším limitem.