 »   »  Zorientujte se ve využívání marketingových nástrojů

První ročník zbrusu nové konference Nástroje v marketingu nabídne širokou škálu marketingových vychytávek, které mohou výrazně zlepšit vaše výsledky.

Vybíráme z programu:

Analýza klíčových slov

Co je dobré vědět o analýze klíčových slov, než se do ní sami pustíte? Proč byste ji ze své strategie rozhodně neměli vypustit? Z čeho se vlastně skládá? Co všechno díky správně vytvořené „klíčovce“ můžete zjistit? Jak si ji můžete usnadnit? A jak zpracovat výsledky analýzy? Všechny otázky zodpoví Filip Podstavec z Marketing Miner.

Brand manuál

Brand manuál je „biblí“ každé společnosti, najdete v něm veškeré grafické prvky a zásady firmy. Správně sestavený brand manuál, který při komunikaci s vnějším světem poctivě využívají všichni zaměstnanci, utváří silný a sjednocený obraz dané společnosti. Co do tohoto manuálu patří? Jaké jsou trendy? Prozradí Karel Drašnar z BrandCloud.

Plánování obsahu na sociálních sítích

Nejen samotným obsahem živ je člověk. Kromě kvalitního textu je třeba svou pozornost zaměřit také na vhodné naplánování příspěvků. Jak plánovat obsah na sociálních sítích a ušetřit tak 40 % času a mít tak více prostoru právě na kreativní část práce? Jak nastavit rychlý a spolehlivý schvalovací proces? Jak adaptovat globální obsah na lokální trh a neztratit nad ním kontrolu nebo jak zjistit, jaký typ obsahu je nejvýkonnější a proč? Tyto a další otázky zodpoví Hana Nováková z Kontentino.

Další témata:

Efektivní influencer marketing díky technologiím

Kouzlo synchronizační platformy – ušetřete čas i peníze

Výkonnější e-mailing? Jednoduše automatizovaně

Jak ujistit zákazníka v online prostředí, že se věnujeme právě a jen jemu?

Využití chatbotů v marketingu

Zaujala vás připravená témata?