Překladač Google: Vyhledávejte na celém internetu a stále v češtině

Google spouští celé spektrum nástrojů pro překlad do češtiny pod názvem Překladač Google. Česky mluvící uživatelé mohou nyní hledat a také číst výsledky vyhledávání ze zahraničních webových stránek ve svém rodném jazyce. Díky Překladači Google mohou uživatelé překládat webové stránky i úryvky textů nebo vyhledávat např. v anglických webových stránkách a přitom používat česká klíčová slova. Výsledky vyhledávání dostanou také v češtině.

Jak funguje překládané vyhledávání?

Představte si, že jako český internetový uživatel plánujete návštěvu afrického safari. Ve kterých hotelích nebo kempech budete bydlet? Nenabízejí zrovna některé cestovní kanceláře slevové akce ? Pokud hledáte v češtině, podobných informací bude jen poskrovnu — většina informací na toto téma bude pravděpodobně v angličtině. Ale co když vám Google nabídne anglické informace o safari a cestovních kancelářích rovnou v češtině?

Navštivte Překladač Google na adrese: translate.google.cz. Vepište svůj dotaz a vyberte si jazyk, ve kterém byste chtěli vidět výsledky. Ve zlomku vteřiny Google dotaz přeloží, prohledá internet a přeloží titulek a úryvky z výsledků. Další možností je vložit anglický text nebo adresu anglicky psané internetové stránky a nechat si ji obratem Překladačem Google přeložit.

“V Googlu věříme, že Internet by měl pomáhat zpřístupnit všechny informace na světě, to znamená všechny informace ve všech jazycích světa. Dnešní spuštění Překladače Google v dalších 10 nových jazycích včetně češtiny zjednodušuje uživatelům vyhledávání i prohlížení obsahu webových stránek, které jsou původně psány v jiných jazycích. Otevíráme tak bránu do světa informací i lidem, kteří nemají potřebné jazykové vybavení, a byli tak do této chvíle určitým způsobem znevýhodněni,” říká Kateřina Holcmanová, která má na starosti marketingové aktivity Googlu v České republice.

Překládejte napříč jazyky

Uživatelé budou nyní schopni překládat mezi jakýmikoli dvěma jazyky zařazenými v platformě Překladač Google. Pokud vás tedy zajímá nizozemská stránka, ale nizozemsky nerozumíte, Překladač Google pro vás stránku přeloží. Metoda strojového překladu, jaký používá i Překladač Google, se nikdy nevyrovná schopnostem „lidského“ překladatele nebo tlumočníka, ale je velkým pomocníkem pro ty, kteří se snaží získat potřebné informace i v jazycích, které neznají dobře. Google navíc uživatelům nabízí možnost nabídnout lepší překlad, pokud se jim aktuální verze zdá nepřesná. Tyto připomínky Google zapracovává do pravidelných aktualizací systému.

Překlady jsou dostupné v těchto jazycích: arabština, bulharština, čeština, čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), dánština, finština, francouzština, hindština, holandština, chorvatština, italština, japonština, korejština, němčina, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, španělština a švédština. Rovněž nabízí přímé překlady z/do japonštiny do/z korejštiny a z/do francouzštiny do/z němčiny.