Potvrzeno. Největší video portál YouTube neporušuje autorská práva

„S dnešním verdiktem jsme velice spokojeni”, říká Aaron Ferstman, YouTube PR manager pro Evropu, Blízky Východ a Afriku. „Naše vítězství jen potvrzuje to, co jsme vždy říkali: způsob fungování YouTube je legislativně v pořádku. Soud v Madridu potvrdil, že YouTube je pouze platformou pro hostování obsahu a z tohoto titulu nemá povinnost kontrolovat a prověřovat videa před jejich umístěním na portál YouTube.”

Federální soud v Madridu dnes potvrdil, že vlastníci obsahu jsou povinni informovat YouTube, pokud materiál nahraný na portál YouTube porušuje jejich autorská práva. Na základě této informace je YouTube schopen zakročit a odstranit obsah, který porušuje autorská práva. Služba YouTube navíc vlastníkům obsahu nabízí bezplatný Nástroj pro ověření autorských práv. Tento nástroj známý také pod názvem „Content ID” umožňuje automaticky identifikovat obsah porušující autorská práva a zabránit jeho nahrání na YouTube. Nástroj pro ověření autorských práv využívá více než tisíc mediálních skupin po celém světe. V databázi, na jejímž základě se ověřují autorská práva k nahrávanému obsahu, se nachází již přes milion referenčních souborů.

Doplňující informace k rozhodnutí Federálního soudu v Madridu

Federální soud zamítl žalobu španělské vysílací společnosti Telecinco, podle které nese YouTube odpovědnost za neautorizovaný obsah umístěný na její platformě. Soud svým rozhodnutím potvrdil evropskou legislativu, která říká, že platformy typu YouTube mají povinnost stáhnout materiál porušující autorská práva teprve poté, co jsou na tuto skutečnost upozorněny vlastníkem práv.

Evropská legislativa rovněž říká, že vlastníci autorských práv, nikoli poskytovatelé služeb, mají nejlepší předpoklady k tomu, aby poznali, zda je dílo autorizováno k umístění na internetu. Tato legislativa chrání zájmy vlastníků autorských práv a zároveň umožňuje fungovat internetovým službám typu YouTube. Pokud by za porušování autorských práv nesly odpovědnost tyto platformy, fungování mnoha populárních webových stránek, například YouTube, Facebook, Twitter nebo MySpace, by se prakticky zastavilo. Jejich provozovatelé by totiž museli u každého videa nebo fotografie prověřovat autorská práva.

YouTube: Program ověřování obsahu

YouTube se zavazuje pomáhat držitelům autorských práv při hledání obsahu porušujícího autorská práva a jeho odstraňování ze své platformy. Za tímto účelem YouTube vytvořil Nástroj pro ověření autorských práv, který pomáhá vlastníkům autorských práv k dílu vyhledávat materiál, o kterém soudí, že tato autorská práva porušuje. Pokud držitel autorských práv zjistí, že na YouTube je nelegálně sdílen jeho obsah, může se rozhodnout, co s tímto obsahem udělá. Může požádat YouTube o odstranění obsahu, nebo může k obsahu umístit svou inzerci a tím ho monetizovat.

Více informací o soudním rozhodnutí v článku A Big Win for the Internet. Více informací o ochraně osobních údajů na YouTube

O společnosti Google Inc.

Inovativní vyhledávací technologie společnosti Google umožňují každodenní přístup k informacím milionům lidí po celém světě. Google založili v roce 1998 Larry Page a Sergey Brin, dva studenti univerzity ve Stanfordu, a dnes má přední postavení na všech hlavních globálních trzích. Model cílené reklamy, který Google nabízí svým zákazníkům, poskytuje firmám všech velikostí měřitelné výsledky a zároveň rozšiřuje možnosti internetu pro samotné uživatele. Centrála společnosti Google se nachází v americkém Silicon Valley, jednotlivé pobočky pak na různých místech Ameriky, Evropy a Asie. Více informací najdete vždy na www.google.com.

Technická podpora pro české uživatele

Pro více informací o produktech Google mohou čeští uživatelé kontaktovat komunitu laiků, vývojářů a IT pracovníků na portálu GUG.cz. Jde o externí projekt, který kromě technické podpory ve spolupráci s inženýry z Googlu, nabízí i širokou škálu novinek, diskusních fór a odborných přednášek.