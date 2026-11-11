Adastru v Česku povede bývalý šéf IBM a Atosu

Českou pobočku technologické společnosti Adastra vede od 9. listopadu Vladek Šlezingr. Do firmy přichází s téměř třicetiletými zkušenostmi z IT a poradenství, mimo jiné z vedení českých poboček IBM a Atosu.
Adastra je původem česká, zaměřuje se na datová řešení, umělou inteligenci a cloudové technologie. Působí v Severní Americe, Evropě a Asii a zaměstnává přes 2 200 lidí. Od loňského roku patří americkému fondu Carlyle, který firmu získal za asi osm miliard korun. Firma nedávno koupila konkurenci v Polsku.
Šlezingr svou kariéru zahájil v poradenských společnostech Accenture a PwC Consulting. Strávil téměř 18 let v IBM, kde se v roce 2010 stal generálním ředitelem české pobočky a později zastával regionální manažerské pozice ve střední a východní Evropě. Do Adastry přichází z vedení společností Atos a Eviden, kde řídil české aktivity.
Dosavadním generálním ředitelem české pobočky Adastry byl Štěpán Kopřiva, spoluzakladatel Blindspot Solutions.