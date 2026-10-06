Za osm miliard prodaná česká IT firma koupila AI konkurenci v rostoucím Polsku

Původem česká IT společnost Adastra se vydala na nákupy do expandujícího Polska. Získala tamní společnost Infinite Services se silným zázemím v Indii a na Filipínách.
Poláci se specializují na enterprise data a umělou inteligenci, respektive především na softwarovou platformu Snowflake, pomocí níž lze s daty pracovat. Infinite Services je Premium Partnerem a z loňska drží ocenění Snowflake AI Data Cloud Partner of the Year pro region střední a východní Evropy. Snowflake má partnerství i v Česku, firma investovala do zdejšího skorojednorožce Ataccama, který nyní řeší přerod do éry AI.
Regionální výkonný ředitel Adastry Marius Maslo uvedl, že Polsko má jednu z nejsilnějších základen datových a AI odborníků v Evropě. “Akvizicí získává Adastra lokální tým přímo v Polsku, které patří mezi strategické evropské trhy,” doplnila firma.
Adastra se zabývá datovou analytikou, big data, strojovým učením, umělou inteligencí, vývojem aplikací na míru nebo převodem aplikací do cloudu. Akvizice je rozšířením aktivit.
Adastra od loňského roku patří americkému fondu Carlyle, který firmu získal za asi osm miliard korun. Jan Červinka, Jan Mrázek a Petr Jech sice většinu podílů prodali, nadále ale působí jako akcionáři.
Carlyle má v Česku další silná aktiva, v minulosti za 16 miliard korun koupil přerovský podnik Meopta (kromě jiného optika pro ASML), brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan (toho později za 14 miliard převzali Japonci) a pražský podnik Phrase (Memsource) zaměřený na automatické překlady.