Lupa.cz

Za osm miliard prodaná česká IT firma koupila AI konkurenci v rostoucím Polsku

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Adastra Autor: Adastra
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Původem česká IT společnost Adastra se vydala na nákupy do expandujícího Polska. Získala tamní společnost Infinite Services se silným zázemím v Indii a na Filipínách.

Poláci se specializují na enterprise data a umělou inteligenci, respektive především na softwarovou platformu Snowflake, pomocí níž lze s daty pracovat. Infinite Services je Premium Partnerem a z loňska drží ocenění Snowflake AI Data Cloud Partner of the Year pro region střední a východní Evropy. Snowflake má partnerství i v Česku, firma investovala do zdejšího skorojednorožce Ataccama, který nyní řeší přerod do éry AI.

Regionální výkonný ředitel Adastry Marius Maslo uvedl, že Polsko má jednu z nejsilnějších základen datových a AI odborníků v Evropě. “Akvizicí získává Adastra lokální tým přímo v Polsku, které patří mezi strategické evropské trhy,” doplnila firma.

Adastra se zabývá datovou analytikou, big data, strojovým učením, umělou inteligencí, vývojem aplikací na míru nebo převodem aplikací do cloudu. Akvizice je rozšířením aktivit.

Adastra od loňského roku patří americkému fondu Carlyle, který firmu získal za asi osm miliard korun. Jan Červinka, Jan Mrázek a Petr Jech sice většinu podílů prodali, nadále ale působí jako akcionáři.

Carlyle má v Česku další silná aktiva, v minulosti za 16 miliard korun koupil přerovský podnik Meopta (kromě jiného optika pro ASML), brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan (toho později za 14 miliard převzali Japonci) a pražský podnik Phrase (Memsource) zaměřený na automatické překlady.

Americký kolos Carlyle kupuje další českou IT firmu, za Adastru dá vyšší miliardy Přečtěte si také:

Americký kolos Carlyle kupuje další českou IT firmu, za Adastru dá vyšší miliardy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


CIF: AI, chování publika a důvěryhodnost v online světě médií a marketingu
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).