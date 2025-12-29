Lupa.cz  »  Japonci za miliardy koupili český klenot, bez něhož se neobejde výzkum a výroba moderních čipů

Japonci za miliardy koupili český klenot, bez něhož se neobejde výzkum a výroba moderních čipů

Jan Sedlák
Dnes
Tescan Autor: Tescan

Brněnská společnost Tescan opět mění majitele. Za asi 14 miliard korun (678 milionů dolarů) jí kupuje japonská společnost Shimadzu.

Tescan byl od roku 2022 součástí portfolia americké investiční skupiny Carlyle, která původně zatím neměla v plánu podnik z Brna prodávat, ale nakonec neodolala vysoké nabídce. Cena 14 miliard je zatím předběžná a může se ještě o pár miliard zvýšit. Obchod by měl být uzavřen v polovině příštího roku.

Tescan patří k největším výrobcům elektronových mikroskopů na světě. Společně s dalšími brněnskými firmami Thermo Fisher Scientific a Delong Instruments ovládá velkou část trhu. Tyto vysoce sofistikované přístroje se kromě jiného používají v čipovém průmyslu, a to při návrhu čipů nebo jejich kontrole při výrobě. Odběrateli mikroskopů z Brna jsou Nvidia, Apple, Intel, TSMC a mnozí další. Česko se díky tomu podle OECD řadí mezi hlavní dodavatele do globálních polovodičových řetězců.

Shimadzu vyrábí měřící a analytické přístroje, je rovněž silným dodavatelem do polovodičového sektoru. V elektronových mikroskopech doposud nepůsobila, takže si rozšíří nabídku. Tescanu zároveň pomůže expandovat v Asii a Tescan naopak pomůže v USA nebo Evropě. Současné roční tržby Tescanu jsou přes čtyři miliardy korun.

Tescan letos nakupoval v USA, kde získal firmu FemtoInnovations zaměřenou na nanoobrábění. Díky tomu v USA vznikne hi-tech vývojové centrum.

Na brněnské producenty elektronových mikroskopů jsou v Brně navázány další úspěchy. Například firma NenoVision vyvinula nejcitlivější multimetr na světě, který v kombinaci s mikroskopem umí měřit elektrické vlastnosti čipů. Technologii používá třeba Nvidia.

Carlyle Group je v Česku aktivním nakupujícím. Američané v roce 2023 za 16 miliard korun převzali přerovskou Meoptu, která kromě jiného dodává optiku pro ASML či Applied Materials, klíčové dodavatele do strojů pro výrobu čipů. Carlyle rovněž koupili pražskou firmu Phrase (dříve Memsource) zaměřenou na automatické překlady. Miliardy korun pak poslali za koupi zdejší IT firmy Adastra.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

