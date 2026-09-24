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AI agent OpenAI pronikl k neveřejným datům na vládním webu, oznámil australský premiér

David Slížek
Včera
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AI - Sam Altman - OpenAI Autor: Depositphotos
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AI agent americké firmy OpenAI obešel zabezpečení a dostal se k neveřejným datům na jednom z webů provozovaných australským státním úřadem Services Australia. Na tiskové konferenci to oznámil australský premiér Anthony Albanese

K incidentu podle něj došlo během června, australské úřady se o něm ale dozvěděly od OpenAI až v polovině září. „Upozornění bylo zasláno pouze e-mailem na adresu veřejné e-mailové schránky,“ upřesnil Albanese s tím, že takový způsob informování o průniku považuje za nepřijatelný.

Až o pět dní později úřad o problému informoval australskou kyberbezpečnostní službu Australian Cyber Security Centre (ACSC). K premiérovi se informace měla dostat až na konci minulého týdne.

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Napadený web podle Albanese obsahoval statistické informace ze systému veřejného zdravotního pojištění Medicare. Premiér ujistil, že na portálu nejsou uložena osobní data obyvatel a že se tedy AI agent podle dosavadních poznatků k žádným takovým údajům nedostal. Vláda podle něj nemá informace ani o případném průniku AI do dalších IT systémů.

„Tým výzkumníků OpenAI 18. června využil interní AI model k vyhledání informací o nákladech na veřejné zdravotní pojištění,“ popsal Albanese, jak k průniku došlo. Při pokusu o nalezení informací se agent podle něj opakovaně setkal s odmítnutím ze strany portálu. „Agent našel způsob, jak tyto překážky obejít. Dá se říct, že nepovažoval ne za odpověď,“ dodal premiér.

AI model přitom podle něj získal přístup k neveřejným částem webu a čerpal z nich informace. Podle australských úřadů na interní server také ukládal své soubory.

Kyberbezpečností úřad teď incident vyšetřuje. Teprve po uzavření šetření vláda rozhodne o tom, zda byly porušeny australské zákony a zda bude podnikat nějaké právní kroky. Albanese, který je momentálně na zasedání OSN v New Yorku, tam o problému mluvil se šéfem OpenAI Samem Altmanem.

Firma letos v létě přiznala několik incidentů, při kterých její AI modely unikly z testovacího prostředí a pronikly na servery třetích stran. Nejznámější byl hack služby Hugging Face. Následně se ukázalo, že obdobné incidenty má na svědomí i konkurenční Anthropic a další firmy.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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