AI mi vzala práci, linuxový chytrý telefon, učíme děti programovat. Přednášky z LinuxDays jsou zdarma online

O víkendu na FIT ČVUT v Praze proběhla tradiční dvoudenní konference LinuxDays, kde byla hromada zajímavých přednášek. Organizátoři je nyní zdarma zveřejnily pro všechny zájemce. K dispozici jsou pohromadě na YouTube (autory jsou Silicon Hill), prezentace k nim jsou pak ke stažení tady.
Mezi tématy naleznete následující: linuxový smartphone z Finska, jak začít se self-hostingem, AI mi vzala práci, vlastní systém na jakémkoliv hardwaru, MojeID jako první postkvantová digitální identita, bezpečnost v éře umělé inteligence, o překladech software z angličtiny do češtiny, přenos přesného času protokolem White Rabbit, demystifikace kontejnerů, akustická detekce dronů, jak emulovat cokoliv, zavádění jednotné státní domény GOV.CZ, jak analyzovat bug v GCC, co přijde pro RFID kartách, moderní izolace procesů v Linuxu, fantasy phone aneb mobil pro dobrodruhy, základy Ansible, učíme děti programovat a další.
Podívat se lze také na přednášky z loňského ročníku. Na webu Root.cz jsou zároveň k dispozici fotogalerie z prvního i druhého dne. Lupa na akci natočila pár krátkých videí, které budeme průběžně vydávat. Na první z nich se můžete podívat zde.