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AI mi vzala práci, linuxový chytrý telefon, učíme děti programovat. Přednášky z LinuxDays jsou zdarma online

Jan Sedlák
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LinuxDays 2026 Autor: Root.cz
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O víkendu na FIT ČVUT v Praze proběhla tradiční dvoudenní konference LinuxDays, kde byla hromada zajímavých přednášek. Organizátoři je nyní zdarma zveřejnily pro všechny zájemce. K dispozici jsou pohromadě na YouTube (autory jsou Silicon Hill), prezentace k nim jsou pak ke stažení tady.

Mezi tématy naleznete následující: linuxový smartphone z Finska, jak začít se self-hostingem, AI mi vzala práci, vlastní systém na jakémkoliv hardwaru, MojeID jako první postkvantová digitální identita, bezpečnost v éře umělé inteligence, o překladech software z angličtiny do češtiny, přenos přesného času protokolem White Rabbit, demystifikace kontejnerů, akustická detekce dronů, jak emulovat cokoliv, zavádění jednotné státní domény GOV.CZ, jak analyzovat bug v GCC, co přijde pro RFID kartách, moderní izolace procesů v Linuxu, fantasy phone aneb mobil pro dobrodruhy, základy Ansible, učíme děti programovat a další.

Podívat se lze také na přednášky z loňského ročníku. Na webu Root.cz jsou zároveň k dispozici fotogalerie z prvníhodruhého dne. Lupa na akci natočila pár krátkých videí, které budeme průběžně vydávat. Na první z nich se můžete podívat zde.

Android jde do kytek, jak nahradit cloudové služby, EU a ničení kryptografie. Přednášky z OpenAltu jsou zdarma online Přečtěte si také:

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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