Jak se programuje autobus, návrat k dial-upu a další. Přednášky z LinuxDays jsou zdarma online

Jan Sedlák
Dnes
LinuxDays Autor: Root.cz

O víkendu na Fakultě informačních technologií ČVUT proběhla komunitní konference LinuxDays 2025 spojená s rovněž tradiční akcí Internet a Technologie 25 od CZ.NIC. Z akce jsou k dispozici přednášky, podívat se na ně lze zdarma na YouTube. A na tomto webu jsou k dispozici doprovodné prezentace.

Témat je dost. Radek Zajíc například ve svém retru demonstroval vytáčené připojení k internetu. Tomáš Tichý ukázal, jak se programuje autobus. Zástupci Seznamu popsali interní cestu ke Kubernetes. Josef Chomyn přiblížil DNS4EU, evropskou DNS vyvíjenou Čechy. Dále se mluvilo o cestě k selfhostingu, přínosu aukce .CZ domén, LLM v praxi, Ansible, zpracování vysoce kvalitních rádiových signálů, radarové technice pro 21. století, detekci DNS tunelování pomocí neuronové sítě, postkvantové kryptografii, pokročilých praktikách v C, akustické detekci dronů a tak dále.

Adam Kalisz zase popsal zvýšení rychlosti záloh v Proxmox Backup Serveru, což navázalo na náš nedávný článek.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

