Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho. Z evidence zmizí Sugar Denny

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání poprvé vyhodnotila kritéria pro zápis influencerů do úřední evidence. Prahové hodnoty určila před rokem kvůli debatám, kdo je v našich podmínkách tak velký digitální tvůrce, že by měl spadat pod regulaci vyžadovanou evropskými předpisy.
Aby se českého tvůrce na sociálních sítích týkal zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, musí jeho videa na jedné platformě dosáhnout v průměru 500 000 zhlédnutí. Zároveň musí ročně zveřejnit alespoň 52 videí a roční příjem z této činnosti musí přesáhnout 50 000 korun. Všechny tři podmínky platí souběžně.
Milionové pranky
Minulý týden vysílací rada rozhodla, že do oficiálního rejstříku zapíše Filipa Zimu alias youtubera FIZIStyle. Do evidence by se měli podle sdělení regulátora dostat ještě Kluci z Prahy (autorská dvojice Janek Rubeš a Honza Mikulka). Vyškrtnuta bude naopak Denisa Kouřílková vystupující jako Sugar Denny.
Filip Zima vede vůbec nejodebíranější český kanál na YouTube, na jeho videa se nechává upozorňovat deset milionů uživatelů. Šestadvacetiletý tvůrce z Písku se zaměřuje na virální internetové trendy, které kombinuje s absurdním humorem. Česká edice magazínu Forbes Zimu zařadila na třetí příčku přehledu nejlépe placených tuzemských youtuberů s ročním výdělkem okolo 33 milionů korun.
Od loňského podzimu zvyšuje sledovanost Zimovy produkce automatický dabing, který YouTube spustil v září 2025. Jeho videa se od té doby nabízejí divákům po celém světě, strojově nadabovaná do více než dvou desítek jazyků.
Generátorem jeho popularity jsou především krátká videa, tedy formát Shorts. Redakce Lupy shromáždila data platná k 26. dubnu 2026. Zatímco klasických videí loni publikoval 38 s průměrným počtem zhlédnutí 1,6 milionu, krátké formáty zveřejňoval častěji. Mezi lednem a prosincem loňského roku vydal celkem 60 takových videí, přičemž průměrný počet zhlédnutí překročil 18,5 milionu.
Jeho nejúspěšnější loňské video Prank z garáže má přes 112 milionů zobrazení. Zhruba půlminutový skeč má tedy výrazný náskok před nejsledovanější běžnou nahrávkou, kterou se stalo video s názvem „Můj dron natočil BRR BRR PATAPIMA v Reálném Životě!“. Video vyšlo 13. prosince 2025 a od té doby má pět a půl milionu zhlédnutí.
„V mojí natáčecí partě FIZI crew je nás sedm, ale když započítáme střihače, grafiky, skladníky a pomocný tým kolem natáčení, dostaneme se na dvanáct lidí, kterým naše tvorba reálně přináší práci,“ popsal pro Forbes. Internetové služby typu Social Blade odhadují, že se jeho průměrný měsíční výtěžek z YouTube pohybuje v desítkách tisíc dolarů. Kromě toho je aktivní na TikToku. Jeho podnikání je ale širší než jenom samotná videa. Jak je u digitálních celebrit zvykem, provozuje e-shop s merchem a nechává si vyrábět nápoje, bonbony a snacky pod vlastní značkou.
Další na řadě: Kluci z Prahy
Vysílací rada zároveň minulý týden rozhodla, že podmínky pro úřední evidenci splnili také Kluci z Prahy. Janek Rubeš a Jan Mikulka publikují na YouTube od října 2020. Jejich kanál upozorňuje na zajímavá místa v hlavním městě, doporučuje výlety po Česku, a také odhaluje podvody spojené s turistickým ruchem a směnárenským byznysem.
Z údajů shromážděných Lupou vyplývá, že Kluci z Prahy loni zveřejnili 55 videí s průměrnou sledovaností 595 488 zhlédnutí. Splnili tedy frekvenci zveřejňování videí v průběhu roku a překročili průměrnou sledovanost určenou v pravidlech. Vysílací rada teď vyzvala Rubeše s Mikulkou, aby se k obsahu úřední analýzy vyjádřili. Dá se předpokládat, že autorská dvojice splní také třetí podmínku evidence, tedy výdělek nad 50 000 Kč za rok. V žebříčku českého Forbesu byli loni na šesté pozici s ročními příjmy okolo 22 milionů korun.
Stejní tvůrci provozují také anglickojazyčný kanál Honest Guide, určený zahraničnímu publiku cestujícímu do Prahy. „Chceme se ujistit, že si užijete cestování jako místní, bez podvodů, a poznáte věci, které jsou unikátní a opravdu zajímavé. Bez klasických turistických nesmyslů a nudných komentářů jako z Wikipedie,“ charakterizuje kanál sám sebe. Honest Guide ale hranici požadovanou stanoviskem vysílací rady nesplnil. Podle údajů Lupy tento kanál zveřejnil od ledna do konce prosince loňského roku 53 videí. Ta ovšem v průměru nasbírala „pouze“ 449 622 zhlédnutí, tedy kousek pod prahovou hodnotou.
Třetím a v jistém smyslu nejvýmluvnějším případem je Sugar Denny. Denisa Kouřílková se ve své produkci zaměřuje na kosmetiku a lifestyle, provozuje také vlastní e-shop DecorDaddy a dříve propagovala vaporizéry. Podle pravidelného průzkumu Influencer Monitor, který realizuje Centrum pro marketingový výzkum a strategický marketing Fakulty podnikohospodářské VŠE, patří mezi pět nejznámějších digitálních tvůrců na českém internetu. Před loňskými sněmovními volbami se podílela na kampani České pirátské strany.
Do úředního seznamu se nechala zapsat v březnu 2025 jako vůbec první česká influencerka. Bylo to ještě předtím, než vysílací rada v dubnu 2025 vydala přesnější kritéria pro zápis.
Rada teď po roce rozhodla, že ji z evidence vymaže, protože nesplňuje definiční ukazatele. Přesná čísla neuvedla, ale z údajů shromážděných Lupou vyplývá, že pravděpodobným důvodem je nízká průměrná sledovanost. Sugar Denny sice na YouTube zveřejnila desítky nahrávek, zároveň však v průměru na jedno připadalo 123 136 zhlédnutí, tedy jen čtvrtina hodnoty požadované právním výkladem rady. Nejsledovanější video této autorky z loňského dubna má v době psaní článku necelých 400 tisíc zobrazení.
Co znamená evidence
Influenceři zapsaní v úřední evidenci podléhají zákonu o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Z pohledu jejich tvorby jsou klíčové povinnosti v oblasti ochrany nezletilých (například zajistit, aby děti neviděly obsah, který je pro ně nevhodný, nebo děti bezdůvodně neukazovat v nebezpečných situacích).
Další podmínky se vztahují na reklamní spolupráce, nesmí například ohrožovat zdraví, propagovat elektronické cigarety a jejich náplně, nabízet psychomodulační látky nebo léky na předpis. Zakázáno je cílení reklam na alkohol na nezletilé diváky nebo manipulování nezletilých, aby přemluvili rodiče k pořízení nějaké služby.
Současná pravidla vznikla v reakci na bouřlivou debatu z konce roku 2024, kdy regulátor upozornil influencery na jejich povinnosti a podle vlastních slov čelil řadě „dezinterpretací a nepřesných informací“ ze strany laické i odborné veřejnosti.
Od ledna do dubna 2025 proto pracovala expertní skupina složená z úředníků vysílací rady, Ministerstva kultury, Asociace komerčních televizí, Asociace televizních organizací, Sdružení pro internetový rozvoj, Asociace komunikačních agentur, Asociace digitálních tvůrců a později i Asociace tvůrců a online médií.
Evropští regulátoři stanovují prahové hodnoty různě, ať už jde o počet odběratelů, počet zhlédnutí, počet videí nebo minimální příjem. Česká vysílací rada nakonec sáhla po kombinaci všech tří kvantitativních kritérií. Své stanovisko vydala 29. dubna 2025 a v čerstvě zveřejněné výroční zprávě uvádí, že se v následující praxi „v plném rozsahu osvědčilo“.
Souběžně vznikla samoregulační organizace influencerů pod názvem Asociace tvůrců a online médií (ATOM). Ta následně předložila vysílací radě etický kodex, jímž by se měli řídit digitální tvůrci sdružení v této asociaci. Kodex zakazuje propagaci nelegálních a škodlivých aktivit (kasina, pornografický obsah, tabákové výrobky), zakotvuje ochranu osobnosti a soukromí, transparentnost komerčních spoluprací, ochranu autorských práv, zodpovědné využívání umělé inteligence, boj proti dezinformacím nebo ochranu demokratických hodnot.
