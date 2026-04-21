E-shopy jsou pod náporem AI botů. Obchody i proto aktivně řeší, jak proniknout do vašich konverzací

E-shop Balistas z Hlučína patří ve svém oboru k největším v Evropě. Je to specialista na volně prodejné zbraně a na jeho webu najdete všechny znaky, které mnoho zákazníků utvrzují v tom, že pokud chcete nakupovat, tady je jedna ze zajímavých možností – od potvrzení Heureky o zájmu zákazníků přes rating Googlu až po ocenění v soutěži WebTop100. Informací o sortimentu tu jde najít hodně, a vědí to i boti. Denně systémy firmy blokují přes 600 tisíc robotických dotazů na její e-shop. „Nová realita e-commerce,“ říká jednoduše Marek Adamkovič, partner a CMO Balistas.
Obchod má deset jazykových mutací a tým si všiml problému, když neustále se zhoršující rychlost mutací nekorelovala s návštěvností. Zjistil, že web přetěžuje AI bot od Mety. „Až 150 tisíc dotazů denně jen na CZ mutaci. Překvapivě nás zatěžoval i Bingbot,“ popisuje Adamkovič.
Zatímco boti mají díky AI tvořit polovinu provozu na internetu, jejich podíl na pohybu po e-shopech je ještě výš. „Na internetu a v e-commerce nejsou boti nic nového. Běžně se používají k monitoringu konkurence (cen, nabídky a tak podobně) a jsou na nich závislé také různé srovnávače cen. Pomocí crawlerů fungují i všechny vyhledávače, například Google nebo Seznam. S AI ovšem počet botů drastiicky narostl a změnila se i jejich aktivita,“ popisuje Gejza Nagy, CEO firmy Luigi’s Box.
Tato společnost zpracovává vyhledávací dotazy pro tisíce e-shopů a Nagy říká, že není jednoduché určit, jaký podíl boti vlastně na procházení e-shopů mají. „Pokud totiž bot prochází stránky, aniž by interpretoval JavaScript, tak takový traffic vůbec nevidíme. Pokud JavaScript interpretuje, tak to máme v datech, protože si ukládáme user agent informaci všech návštěvníků, ze které je poznat, zda jde o člověka nebo bota,“ říká Nagy a cituje poslední zprávu Iperva. „Více než každý druhý „návštěvník“ e-shopu je podle tohoto průzkumu software,“ popisuje.
Aktuální data této firmy z přelomu března a dubna hovoří o nižších číslech. U jednotek procent klientů dělal například crawler od firmy Meta v průměru necelých 13 % trafficu, o něco více, téměř 18 %, pak spadá pod bota nazvaného GoogleOther. U něho ovšem ve skutečnosti není jisté, co na webech vlastně dělá. „Jde o bota, kterého Google používá patrně pro interní potřeby,“ odhaduje Nagy. Crawlery vyhledávače i pro AI technologie Googlu se totiž jmenují jinak.
Většina návštěv nakupovat nehodlá
Kdyby každý bot na e-shopu znamenal možný přísun zákazníka, obchody by pravděpodobně prostě navyšovaly své technologické kapacity a těšily se na vyšší tržby – i když jak pro Lupu ukazovala společnost vshosting, nárůsty se dají v podstatě zaměnit s DDoS útoky.
Boti na e-shopech ale většinou neznamenají pro dané dané obchody přísun zákazníků. Alespoň to ukazují data Cloudflare, které hodnotí, že 80 % veškerého AI crawlingu slouží k tréninku modelů, 18 % k vyhledávání a pouhá 2 % zastupují skutečné akce uživatelů. Neboli: drtivá většina vyslaných botů nic nekupuje a ani nic kupovat neplánuje.
A pro weby jsou jejich návštěvy drahé. Reakce tak jsou v některých případech blokování. Jen za poslední rok narostl počet webů blokujících AI crawlery o 336 %. A podíl botů ignorujících robots.txt vzrostl z 3 % ve čtvrtém čtvrtletí 2024 na 13,26 % ve druhém čtvrtletí 2025, ukazují stejná data, na která odkazuje také Nagy.
Český internetový gigant Alza hlásí podíl botů na celkové návštěvnosti v hodnotách okolo 10 %. „Aktivity AI botů dlouhodobě sledujeme,“ potvrzuje Eliška Čeřovská, PR manažerka firmy.
Alza používá pokročilé nástroje, aby rozlišila mezi jednotlivými typy botů podle jejich chování. Pro každý typ má nastavená specifická pravidla a odpovídající úrovně zabezpečení. „Obecně platí, že problematická je pro nás taková návštěvnost, která nepřináší žádnou přidanou hodnotu,“ vysvětluje Čeřovská a hovoří o crawling robotech, kteří využívají pro vlastní účely obsah, jako jsou například texty, parametry nebo ceny, ale ti, za které se dívají, tu nakupovat nehodlají.
„Na druhou stranu návštěvnost spojenou s využíváním AI nástrojů vnímáme jako smysluplnou. Dlouhodobě totiž vidíme, že zákazníci, kteří využívají AI při výběru produktů, dosahují velmi dobrého konverzního poměru. Platí, že čím kvalitnější data mají AI modely k dispozici, tím lépe dokáží doporučovat vhodné produkty, což se následně pozitivně odráží ve spokojenosti zákazníků,“ chválí si Čeřovská.
Jak tato část propojení umělé inteligence a e-commerce může vypadat, ukazuje projekt Ranketta. O změnách používání AI na nákupní chování lidí se pro Lupu široce vyjadřoval Vojtěch Oravec, který na propojení obou vytvořil zmíněný projekt, jenž po dvou měsících fungování dosáhl na dvacítku evropských klientů. Jeho byznysmodel stojí na skutečnosti, že dokáže pomoct firmám, aby byly viděny v odpovědích jazykových modelů jako ChatGPT nebo Google Gemini.
A nyní? „Klientů si nás všimlo hned několik,“ reaguje Oravec na dotaz na nové e-shopové zájemce, kteří se chtěli nenásilně prodrat do konverzací s chatboty. Hovoří o velkých a známých brandech například ze světa drogerií či nábytku.
Nejde ale jen o e-shopy s velkým zbožím nebo elektronikou, spotřebiči a vybavením, kde by boti hledali porovnávání cen a technikálií. Výrazný růst aktivit AI botů vnímají třeba i na Košíku. „Jejich podrobnou statistiku zatím nevedeme, ve většině případů pro nás v běžném provozu nepředstavují sebemenší problém,“ komentuje Jiří Sloup, který šéfuje architektuře a AI v Košík.cz. „Přistupujeme k nim proto individuálně a přístup principielně neblokujeme. Samozřejmě pokud vyhodnotíme jejich aktivitu jako škodlivou, pracujeme na jejich blokaci. Typicky může jít o boty, kteří mají za úkol přetížit náš e-shop,“ rozvádí však.
Stejně jako boti můžou být škodliví, je také možné, že e-shopům zrovna ten, který na web právě vstupuje, přináší peníze. „Ano, naši klienti tuto problematiku řeší. A právě z toho byznysového pohledu – tedy jak mám svůj web optimalizovat pro tyto roboty, abych dosáhl více návštěv, nákupů a konverzí,“ komentuje Ondřej Zapletal, seniorní analytik Etnetera Core.
„Objem návštěv z ChatGPT vzrostl v roce 2025 o více než tisíc procent. Vzniká nový obor analogický k SEO, označovaný jako GEO, tedy Generative Engine Optimization. Pro e-shopy je to zásadní, protože zákazníci, kteří přijdou z ChatGPT, konvertují přibližně o 31 % lépe než návštěvníci z běžného organického vyhledávání. Jedním z důvodů je fakt, že takovým zákazníkům už nějaká služba pomohla s předvýběrem, a oni jdou víc na jistotu,“ přibližuje Nagy.
„Kdo to řeší aktivně, pracuje na GEO. Jde o to zajistit, aby AI nástroje o značce měly co říct a říkaly to správně. Tedy publikovat obsah, který odpovídá na otázky, které zákazníci AI nástrojům pokládají, být přítomný na autoritativních zdrojích, které AI cituje, a sledovat, jak a kde se značka v AI odpovědích zobrazuje. Pasivní přístup, kdy firma doufá, že ji AI sama najde, nestačí,“ varuje Zapletal.
Odborníci se shodnou na tom, že základem jsou strukturovaná data, aby AI dokázala správně interpretovat cenu, dostupnost a parametry produktů. „Pokud e-shop nemá kvalitně strukturovaná data, agent ho jednoduše přeskočí a doporučí konkurenci, která je má. Chová se v tomto trochu jako člověk – nebude se trápit na nepřehledném webu, když může jít na nějaký mnohem příjemnější,“ vysvětluje Nagy.
AI modely ale čerpají také z diskusí, Redditu, YouTube, recenzních portálů, sociálních sítí a z článků v médiích. „Takže prodejci investují i do uživatelského obsahu a recenzí na externích platformách,“ komentuje zakladatel Luigi`s Box. Zapletal z Etnetery dodává, že nedílnou součástí je právě práce s obsahem mimo web dané firmy. „Kde si AI modely často ověřují informace, které u vás najdou, a to třeba na diskuzních fórech nebo sociálních sítích,“ souhlasí. „Mít optimalizovaný web je začátek, do hry ale vstupuje spousta faktorů. Základem je dobře vysvětlit, co vaše firma dělá, jaké produkty a služby nabízí,“ radí také Svátek z ČMIS.
Od chatbota k nákupnímu agentovi
Zákazníci přicházející z AI nástrojů konvertují o 31 % lépe než návštěvníci z běžného organického vyhledávání, tráví na webu o 41 % více času a mají o 23 % nižší míru okamžitého odchodu. Podle dat Adobe narostl v listopadu 2025 AI traffic na retailové stránky meziročně o 769 %.
„Pokročilejší hráči dále AI vycházejí vstříc tím, že se napojují na nové protokoly, jako jsou OpenAI ACP (Agentic Commerce Protocol) a Google UCP (Universal Commerce Protocol), které umožňují přímou komunikaci mezi AI agentem a e-shopem,“ říká Nagy.
I v této oblasti nyní nastává závod s časem. Právě Google nedávno oznámil partnerství s firmou Unilever, jehož součástí je mimo jiné „budování marketingových funkcí nové generace v oblasti objevování značek, konverzí a měření“.
O UCP a nové zákaznické zkušenosti hovoří pro Lupu jako o zlomové záležitosti Jan Šmerhovský, který v Google Cloud vede nasazování generativní AI ve středoevropském regionu. „Protože vytváří otevřený jazyk, který umožňuje AI agentům hladce „mluvit“ s různými e-shopy. Bez toho by byl váš osobní nákupní agent „uzamčen“ mimo jakýkoli e-shop, který není na jeho vlastní platfomě,“ přibližuje.
„Firmy s námi spolupracují na tom, aby se posunuly od chatbotů k takzvaným digitálním concierge, kteří přinášejí reálnou návratnost investic díky nižší míře opuštění košíku a vyšší průměrné hodnotě objednávky,“ popisuje. Partnerství s Unileverem je podle něj příkladem toho, kam celý obor směřuje: „Jde o vybudování digitálního „nervového systému“, který zvládne tyto komplexní, víceúrovňové úkoly napříč celým jejich globálním portfoliem,“ říká.
