Francie přejde z Windows na Linux, Ukrajinci z ČR spustili konkurenci Nvidie, český trh drtí ceny serverů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Dřív pár milionů, dnes padesát. Český trh drtí nedostatek pamětí, dodavatelé ruší objednávky a zákazníci se často bouří. Majitel ČMIS Václav Svátek popsal, že dodavatelé serverů mají čekací lhůty v řádech mnoha měsíců, často závaznou objednávku zruší, případně požadují její přecenění. Svátek musel přeúvěrovat firmu a vytvořit drahé skladové zásoby, aby mohl poskytovat stabilní služby zákazníků a nedonutil je odejít do cloudů typu Azure. U nich ale brzy očekává další zdražení, což by situaci pro menší hráče mohlo zlepšit.
Zasponzorovali daňoví poplatníci EU americké firmě vývoj? Co znamená, že Onsemi kupuje čipovou firmu z Brna. Onsemi získá část Codasipu zaměřenou na design procesorů RISC-V. Codasip získal či ještě může získat od Evropské unie dohromady přes devět miliard korun, a to v rámci podpory “evropského čipového šampiona”, jehož nyní převezme americký hráč. Pro Česko jde ale o strategické spojení důležité pro zdejší zájmy a investice, Onsemi ostatně chystá expanzi výroby za 44 miliard korun. Codasip byl také ve složité situaci (byznys s RISC-V není jednoduchý) a Onsemi je svým způsobem zachránce. SiFive, což je konkurence Codasipu, teď získala 400 milionů dolarů. Investorem je i Nvidia, cílem je dostat RISC-V procesory do AI datacenter.
Ukrajinci spustili z Česka konkurenci pro PlayStation, Xbox nebo Nvidii. Streaming her těží z drahého hardwaru. Boosteroid instaloval servery v Českých Radiokomunikacích. Používá karty AMD Radeon s vlastním firmwarem kolem. Česko je základna pro střední a východní Evropu, Boosteroid podobně investuje také v Polsku.
Ruské snahy o blokování VPN dočasně odstavily i internetové bankovnictví. Zakladatel Telegramu Pavel Durov uvedl, že i když je v Rusku velká cenzura internetu, VPN používá každý třetí obyvatel. Státní tažení proti VPN ale mělo vedlejší efekty a hotovost byla jediným spolehlivým způsobem placení. Telegram je mimochodem v Rusku také zakázán.
Mark Zuckerberg s týmem chystá vlastního AI dvojníka. Aby to nedopadlo podobně, jako když Rimmer koexistoval s druhým Rimmerem. Virtuální Zuck se každopádně konečně více přiblíží k podobě androida, za něhož je šéf Mety často označován (a také za ještěřího muže). Každopádně jeho dvojník má komunikovat se zaměstnanci skrze odpovědi nebo zpětnou vazbu. Je to jeden z projektů v rámci týmu superinteligence, kterou Zuck staví na pohrobku podobně rozsáhlých plánů s metaversem, kde se také rád ukazoval ve virtuální podobě a kde odhadem utopil asi 80 miliard dolarů. Meta zároveň od CoreWeave nakoupí kapacity GPU datacenter za dalších 21 miliard dolarů. Podobné dealy má třeba s Nebiusem, který má vývoj v Praze.
Francouzský stát přejde z Windows na Linux. Úřady mají za úkol se na tento krok připravit, migrace by se měla uskutečnit ještě letos. Je to další krok této země v technologické suverenitě a snížení závislosti na USA. Francie už dříve oznámila odchod z komunikačních nástrojů typu Teams. Údajně by se měla použít distribuce postavená na GendBuntu a nasazuje se balík open source aplikací LaSuite.
Amazon za 11,6 miliardy dolarů kupuje satelitního provozovatele Globalstar. Posiluje to ambice Amazonu v chystaném satelitním internetu Leo, který bude konkurovat Starlinku. Amazon zatím vypustil zhruba 240 satelitů, do konce roku 2029 jich chce mít asi 3 200. Rychlosti nabídce až gigabitové, první provoz by měl nastat letos.
NASA zveřejnila zdrojový kód, který pomohl dostat Apollo 11 na Měsíc. Licence je Public Domain. Součástí je kód pro velitelský modul a kód pro lunární modul. Softwarem byl napsán v assembleru pro počítače s 3 840 bajty RAM a 69 120 bajty pro ukládání dat. Stroje zvládaly 85 tisíc instrukcí za sekundu.
Jsou zde další netradiční porty Dooma, které potvrzují, že ho jde rozběhnout snad na všem. První pokus ukazuje, že hra dokáže fungovat na tiskovém řadiči starém 40 let. Konkrétně jde o Agfa Compugraphic 9000PS v minulosti určený pro zpracování souborů PostScript, takže součástí je procesor Motorola 68020 na 16 MHz. Další port umožňuje spouštět Dooma skrze CSS. Logiku řeší JavaScript, grafiku kaskádové styly.
Jazykový model lze natrénovat i na skoro 50 let starém počítači. Při pokusu byl použitý stroj PDP-11 s procesorem o frekvenci šest MHz a 64 kB RAM. Použil se zjednodušený transformer napsaný v assembleru.
Společnost Keychron zveřejnila zdrojová data svých ikonických mechanických klávesnic. Lze si stáhnout kompletní 3D modely pro klávesy, pláty a šasi, a to ve formátu .step. Data lze používat pouze pro osobní a vzdělávací účely, nikoliv pro komerční prodej naklonovaných a upravených klávesnic. Prusa Research zase nedávno uvolnila data svých 3D tiskáren.
Paměťové karty a USB disky zdražily o 124 až 261 procent. Situace tedy není složitá pouze u RAM a SSD. Výrobci dávají přednost pamětem do serverů a enterprise, na modely pro paměťovky a USB disky tak není tolik kapacit.
Microsoft zdražil své počítače Surface až o 50 procent. I nejlevnější model s 16 GB RAM a diskem o kapacitě 256 GB zvýšil cenu o 250 dolarů. Opět je to kvůli situaci paměťmi.
Šéf Silicon Motion (řadiče do SSD) uvedl, že se situace jen tak nezlepší. Problémy s nedostatkem NAND čipů podle něj budou trvat i příští rok.
Číňané se proto chystají zbrojit. YMTC, tamní konkurence pro Samsung, SK Hynix a Micron, nepostaví jednu, ale nakonec tři továrny. Jak jsme na Lupě testovali, YMTC srovnala krok s touto konkurencí a nabízí vysoce kvalitní čipy i disky. Qualcomm zase pracuje na možnosti používat čínské DRAM paměti od CXMT.
Intel se zvedá ze dna, akcie za rok vyrostly o 240 procent. Hodnota firmy činí 326 miliard dolarů. Investoři jsou optimističtí kolem restrukturalizace, vývoje sub-2nm výrobních procesů nebo nedávného spojení s Elonem Muskem na výstavbě jeho Terafabu.
Polovina uživatelů už ke Googlu přistupuje přes IPv6. Ve Francii je to 86 procent, v Německu 77 procent a třeba v Saúdské Arábii 69 procent. Česko na 40 procentech, což je podprůměr. Slovensko je úplně dole, dělá to devět procent.
Firmy NZXT a Fragile zaplatí 3,45 milionu dolarů za podvodné pronajímání počítačů. Jde o mimosoudní vyrovnání reagující na hromadnou žalobu poškozených zákazníků. Firmy inzerovaly možnost pronájmu herních počítačů s možností odkupu, ve skutečnosti ale šlo o časově neomezený leasing. Inzerované komponenty také byly tajně nahrazovány horšími kusy. Dluhy zákazníků budou odpuštěny.
Blu-ray ještě bude nějakou dobu žít. Verbatim a I-O Data oznámily, že kromě optických médií budou pokračovat ve výrobě hardwaru, tedy mechanik pro čtení i vypalování. Další hráči včetně Sony trh opouští. Zůstal Panasonic, který má značné množství objednávek.
Majitel Snapchatu propustí tisíc lidí, 16 procent pracovní síly. Také Snap pokračuje v nasazování AI nástrojů a procesů, což má tyto dopady.
OpenAI koupila firmu Hiro Finance. Její technologie umožňuje finanční plánování postavené na prvcích AI, což by mělo LLM od OpenAI přidat nové možnosti.
Další firma zabývající se AI datacentry dostala miliardu dolarů. Fluidstack byl tímto oceněn na 18 miliard dolarů. Fluidstack staví například pro Anthropic, podepsaný obchod má dosahovat až 50 miliard dolarů.
Skrze oficiální web tvůrců populární aplikací CPU-Z a HWMonitor se šířil malware. Útočníci v rámci šesti hodin přesměrovávali odkazy na stažení. Cílem bylo především získávat přihlašovací údaje na webové služby. Mělo dojít ke kompromitaci API.
Intel představil technologii pro výraznou kompresi textur. Jeho Texture Set Neural Compression (TSNC) je konkurencí pro nedávno ohlášenou NTC od Nvidie.
Vyšlo OpenSSL 4.0. Na softwaru se pracuje i ve vývojovém centru v Brně. Nová verze odstranila protokol SSLv3, stejně jako eliptické křivky pro TLC (RFC 8422). Naopak přibyla podpora nových kryptografických algoritmů.
Je zde Nginx 1.3. Ten je kromě jiného kompatibilní právě s novým OpenSSL. Dále podporuje HTTP/2 pro komunikaci se servery nebo předčasné posílání obsahu skrze HTTP 103 Early Hints.
Vyšlo linuxové jádro ve verzi 7.0. Rust už je součástí kernelu nebo byla přidána podpora nových procesorů. Zároveň se v jádře začalo pracovat na odstranění podpory procesorů 486. Je možné, že se tato změna promítne ve verzi 7.1.
