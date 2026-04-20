V Česku startuje nový ambiciózní cloud. Jde proti americkým šmírovacím zákonům a drahému VMwaru

Operátor T-Mobile v Česku jako na jednom z prvních trhů v Evropě spouští veřejný cloud jakožto odpověď na dominantní nabídku velkých amerických provozovatelů Amazon Web Services, Google Cloud a Microsoft Azure. Nový T-Mobile Business Cloud startuje z pražského datového centra DC7, do jehož expanze operátor postupně investuje. T-Mobile se kromě jiného snaží využít situace na trhu, která zákazníky táhne od takzvaných hyperscalers z USA pryč. Jde hlavně o zákon umožňující vydávat data zákazníků americké vládě a také o nepříjemné změny s licencováním softwaru od společnosti VMware.
Změny a jistou nervozitu lze pozorovat už nějakou dobu. Například Microsoft přiznal, že nemůže zaručit nevydání dat evropských zákazníků v případě, že mu to přikáže americká vláda. V některých případech se to ani zákazníci nemusí dozvědět, může za to americký zákon o špionáži (FISA).
“Případné dopady zahraničních právních předpisů (například U.S. Cloud Act, FISA či souvisejících mechanismů) je namístě zohlednit v rámci řízení rizik konkrétní organizace při přihlédnutí k relevantním specifikům,” řekl už dříve Lupě Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Dalším problémem jsou nepředvídatelné ceny, takže faktury od velkých cloudů někdy nepříjemně překvapí. Situace se zhoršuje s nedostatkem pamětí, což se promítá i do dostupnosti a cen serverů. Například spotové instance v Azure jsou o poznání výrazně hůře dostupné a nejisté. Někteří hráči na trhu, jako třeba ČMIS, očekávají, že hyperscaleři budou muset během léta až podzimu výrazně zdražit, což některé zákazníky donutí přehodnotit cloudovou strategii.
Situace s VMwarem
Dalším bolákem je VMware. Ikonickou firmu za 69 miliard dolarů koupil Broadcom, který chce své peníze zpět. Výrazně zasáhl do licencování a přístupu k partnerům, což je doprovázeno konsolidací nabídky. Menší a střední často odstřihl a i těm velkým znepříjemnil život. To v mnohých případech vyeskalovalo až k averzi vůči této dominantní (a technologicky stále nejlepší) platformy pro virtualizaci a vše kolem.
Broadcom mimo jiné začal VMware licencovat podle počtu fyzických jader procesoru, přičemž minimální počet je šestnáct. Dnešní serverové procesory mají klidně 192 jader. Spustit pod tímto nastavením třeba Kubernetes skrze Tanzu je velmi vysoký náklad. Pro menší zákazníky jsou zase minimální počty licencí přeplácením za něco, co nevyužijí.
“Zákazníci tuto situaci vnímají. Sami k nám chodí a ptají se na VMware nebo Cloud Act. Celková situace je znervózňuje. Firmy zjišťují, že tyto věci by pro ně měly být téma,” shrnul pro Lupu Daniel Bajkai, produktovy manažer cloudových služeb T-Mobilu. Nový Business Cloud má tyto obavy adresovat.
T-Mobile se zároveň VMwaru zcela nevzdává. To by nebylo strategické, řada zákazníků se na jeho enterprise-class funkce spoléhá a často nemůže jinam. Nová nabídka je rozšíření služeb. “Zákazníci se ptají po alternativách, proto jsme hledali možnosti” popsal Bajkai. Případná migrace z VMwaru může být řešena standardními postupy a nástroji pro zálohování ve Veeamu.
KVM a cloudový stack
T-Mobile svůj cloud staví na hypervisoru KVM a cloudový stack. Ten má sadu předpřipravených technologií a zároveň ho není nutné tolik dodělávat jako OpenStack. Dále se používá technologie Virtuozzo (Jelastic). Ta byla dříve součástí společnosti Parallels a nyní jako samostatná entita nabízí software pro virtualizaci a správu cloudu včetně podpory kontejnerů, software defined storage a podobně, a to za využití otevřených technologií.
T-Mobile si nad tím staví vlastní webové rozhraní, billing a další rozhraní. Nad softwarovou infrastrukturou se připravují koncové aplikace pro rychlé spuštění a nasazení. Skupina Deutsche Telekom (DT), pod níž český T-Mobile spadá, chce nejen toto a celé cloudové rozhraní sjednotit ve všech zemích, kde působí. To by mělo zjednodušit případné mezinárodní projekty a provoz.
Nové křídlo pražského datacentra T-Mobile DC7:
Podobná zjednodušení ještě pro DT budou tématem. Skupina bude nový cloud spouštět postupně, začíná se v Česku a Řecku. Lokality by časem měly fungovat jako jednotná větší platforma, podobně jako u AWS a spol. Díky tomu by mělo být možné přesouvat aplikace a workloady a tak dále.
Změnit by se měla i dosavadní běžná praxe menších cloudových hráčů. U hyperscalers stačí přijít s kreditkou, založit účet a jet. U lokálních alternativ to často nemusí být tak jednoduché, je nutné se hlásit k trial verzím nebo se vše řeší přes tendry.
T-Mobile slibuje i spolehlivou online kalkulačkou s resource pooly, takže by faktury neměly překvapit a zároveň se nemají dávat “slevičky bokem” a podobně.
Výhodou pro některé typy zákazníků jako je finanční sektor nebo zdravotnictví má být umístění dat čistě v České republice, a to právě v datacentru DC7. T-Mobile slibuje datovou suverenitu bez vlivu cizích mocností. Dále je možné se podívat přímo do datacentra nebo komunikovat s lokální podporou v češtině.
Hardwaru je dost
Operátor nechodí do detailů, kolik na spuštění cloudu nakoupil hardwaru a kolik to aktuální fáze cloudu investoval. “Jsme připraveni odbavit stovky zákazníků a kapacity můžeme rychle přidávat,” shrnul Bajkai.
Dodavatelem serverů je společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE), která je dováží ze své továrny Foxconnu v Kutné Hoře (kde se kromě jiného chystá výrazné rozšíření serverů pro AI, testovací datacentrum bude mít 35 megawattů).
Procesory jsou od Intelu. T-Mobile i vlivem paměťové krize potřeboval loni v září koupit servery za rozumné ceny a modely s Intelem, který dnes v serverech oproti AMD není tolik v kurzu, byly dostupné a s potřebnou certifikací.
Datacentrum DC7 je vedle klasických serverů připraveno na případné instalace s grafickými kartami, byť to s poptávkou na českém trhu zdaleka není tak žhavé a obchodně je nutné cílit spíše na zahraničí. T-Mobile provozuje hlavně modely Nvidia L40S, primárně pro CAD, inferenci středně velkých modelů a podobně.
Možné je nicméně rozjet náročnější verze karet. Limitace je dána celkovou kapacitou sálu. Jeden má 750 kilowattů s možností navýšení na jeden megawatt (celkově je sálů osm). Chlazení vzduchem zvládne provozovat rack s 20 kilowatty. Nové křídlo DC7 by mohlo být připraveno na chlazení kapalinou (direct to chip), díky čemuž by se dalo dostat na 140 kilowattů na rack. Pokud bude ta poptávka.
Pohyby v Evropě
Deutsche Telekom nedávno v Německu spustil vlastní AI factory postavenou na Nvidia Blackwell. Hlásá také, že jeho T Cloud Public je technologicky připraven soupeřit s americkými kolosy.
Situace kolem amerických zákonů nebo VMwaru podobným směrem na českém trhu rozhýbala i konkurenty T-Mobilu jako jsou České Radiokomunikace a další. Rétorika směrem k takzvaným suverénním řešením je značná. Ve výrazně větší míře se to děje v celé Evropě, firmy jako SAP, OVH nebo Schwarz Group investují značné prostředky, byť v porovnání s hyperscalery jde o drobné.
Americká diplomacie přešla do ofenzivy. Diplomaté v jednotlivých zemích byli zaúkolováni, aby vystupovali proti různým chystaným zákonům zohledňující datovou suverenitu. Už dříve se ozvala americká ambasáda v Česku s tím, že je nutné nadále udržovat transatlantické technologické vazby.
Slyšet je i Americká obchodní komora v ČR. Hlasitý je Microsoft, který hraje na notu, že pro moderní ekonomiku a stát jsou potřeba ty nejlepší technologie. To je ostatně důležitý prvek celé debaty – hyperscalers prostě mají dobré produkty, které i přes bezpečnostní obavy a cenové tlaky v některých případech jde těžko nahradit.
