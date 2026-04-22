Letošek bude zlomový, umělá inteligence otočí vývoj softwaru kompletně naruby

Kdo někdy pracoval na větším softwarovém projektu, ví, že objem napsaného kódu není přímo úměrný výkonu systému. Často je méně kódu efektivnější. Každý nový řádek totiž zvyšuje složitost systému a prodlužuje dobu, kterou tým potřebuje k testování a následné údržbě a dalšímu rozvoji. ¨
Skutečně efektivní vývojářská společnost dnes nemůže měřit úspěch množstvím řádků kódu vyprodukovaného za určitou dobu. Úspěšná může být především ve schopnosti zefektivňovat celý vývojový řetězec od návrhu až po uvedení do provozu. A právě tady vstupuje do hry umělá inteligence.
Rok 2026 bude podle mě zlomový. AI je s námi už delší dobu, ale teprve teď se začíná naplno projevovat její reálný dopad na vývoj. Zatímco loni vývojáři spíš experimentovali, letos už AI aktivně používají a zvyšují díky ní efektivitu svých týmů. Firmy chápou, že dávno nejde o módní trend, protože kdo AI dnes v nevyužívá, ztrácí tempo a konkurenceschopnost. A to platí napříč celým trhem.
U nás v BiQ Group sleduji, jak se role vývojáře mění a postupně pouze z čistého psaní kódu stále více komunikuje s AI modely. Místo samotného kódování přemýšlí, jak nejlépe vytvořit zadání, zhodnotit výstup, testovat kvalitu a chápat souvislosti.
AI už dnes zvládne za pár minut vygenerovat výstup, na který by junior potřeboval hodiny. Zároveň přináší nové otázky, například jak zajistit, aby byl kód dlouhodobě udržitelný, kvalitní a jak to vůbec ověřit, pokud kód nepsal vývojář, který by se v něm posléze snadno vyznal?
Vibe coding jak kde
Enterprise projekty, tedy ty, které běží roky a na kterých stojí klíčové firemní procesy, jsou v tomto ohledu specifické. U nich si firmy nemohou dovolit vibe coding, tedy rychlé generování aplikací stylem „co AI napíše, to nasadíme“. U systémů, které spravují data stovek tisíc zákazníků, musí mít každý řádek smysl, velký důraz je kladen na výkon a stabilitu. Vibe coding zde tedy své uplatnění na rozdíl od jednoúčelových projektů či landing pages nenajde.
To ovšem neznamená, že by AI v enterprise neměl své místo. Právě naopak. Umělá inteligence v něm zrychluje analýzy, pomáhá při návrhu architektury i testování a doplňuje detaily v zadání pro nové členy týmu. Dovede již dnes například zkrátit implementaci nových funkcí systému o pět až deset procent. A to spolehlivě, nikoli jen krátkodobě.
S AI také přichází nový fenomén ve způsobu vzdělávání. Už nestačí jen posílat vývojáře na školení. Důležité je, aby se znalosti šířily napříč týmy. My jsme kvůli tomu například spustili interní BIQ AI Hub, kde si vývojáři vyměňují zkušenosti, testují nové modely a přístupy a hodnotí jejich přínos pro konkrétní úkoly. Změny jsou obrovské, modely se mění doslova každý měsíc, a co fungovalo včera, může být dnes již staré.
Vývoj otočený naruby
AI vývoj nezjednodušuje, jen ho přesouvá jinam. Zároveň zásadně mění pohled na hodnotu kódu jako takového. Místo rutiny přibývá zodpovědnost. Management musí umět měřit efektivitu vývojářů jinak než množstvím kódu, který vyprodukují. Musí umět sledovat úspory a zároveň hlídat kvalitu jejich výstupu.
Mohlo by se zdát, že cílem je propustit co nejvíce lidí a díky tomu uspořit náklady. Ve skutečnosti nám jde o to, aby vývojáři mohli dělat víc smysluplné práce a naši zákazníci dostali více práce za méně času, a tedy i peněz.
AI kompletně otáčí současný vývoj naruby. Ale i když nám pomáhá psát kód chytřeji a rychleji, to nejdůležitější zůstává na nás – tedy schopnost přemýšlet v souvislostech, hledat smysl a tvořit věci, které vydrží.
