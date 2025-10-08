Lupa.cz  »  AI může urychlit vyšetření rakoviny plic, říká medicínský startup Carebot s tím, že má důkazy

AI může urychlit vyšetření rakoviny plic, říká medicínský startup Carebot s tím, že má důkazy

Iva Brejlová
Dnes
Carebot - Matěj Misař, Daniel Kvak Autor: Carebot
Zakladatelé Carebotu Daniel Kvak a Matěj Misař

Český AI startup pro zdravotnictví Carebot uvádí, že přináší nejrozsáhlejší reálné důkazy o tom, že umělá inteligence může urychlit vyšetření rakoviny plic z rutinních rentgenových snímků. Během první poloviny roku proběhla studie v devíti českých nemocnicích, kde AI analyzovala přibližně sto tisíc rentgenových snímků plic. 

AI algoritmus identifikoval abnormality u 16 030 snímků, víc než 16 procent případů z celkového počtu. Odhalil 56 nově diagnostikovaných nádorů hrudníku a 146 potvrzených známých malignit nebo metastáz. Startup tak měl umožnit desítkám pacientů rychlejší diagnostickou cestu.

Na zlepšení časné detekce rakoviny plic spolupracuje Carebot od loňského roku s biofarmaceutickou společností Bristol Myers Squibb. Ta je známá svými projekty v léčbě rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a autoimunitních poruch. S ní také probíhala studie ve vybraných nemocnicích v Česku a rentgenové snímky hodnotili zdravotníci společně s umělou inteligencí.

„Umělá inteligence Carebot je implementována přímo do systému, který běžně používáme při diagnostice. Rentgenové snímky hrudníku často hodnotí méně zkušení lékaři. Ty AI upozorňuje i na malé léze, které by jinak mohly být přehlédnuty,“ uvedl už dříve Pavel Struna, primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Slaný.

Zmíněné řešení Carebot podle firmy pomáhá už stovkám evropských nemocnic. Startup, který se dosud zaměřoval na rentgenové snímky plic a detekci onkologických nálezů, nedávno představil další AI řešení, mezi které patří detekce kostních fraktur, určení kostního věku a měření skeletu, specializované aplikace pro CT hlavy a CT plic i podporu radiologů při hodnocení mamografických snímků.

Spoluzakladatel projektu Matěj Misař pro Lupu už dříve uvedl, že Carebot je vůbec nejvyužívanějším AI řešením v českých nemocnicích. Projekt získal mezinárodní certifikaci, což mu umožňuje nabízet software pro analýzu rentgenových snímků plic nemocnicím a radiologickým oddělením po celé Evropě. Kromě Česka se tak uplatnil mimo jiné na Slovensku, v Německu či například v Řecku.

