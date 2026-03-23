Český projekt ze San Francisca vám dovolí hledět spolupracujícím AI agentům pod ruce. A u toho s nimi tvořit

„Je to nejvíc lidská umělá inteligence, kterou jsem viděl,“ označuje pohled na práci „svých“ agentů Tom Krcha. Se zakladatelem projektu Pencil.dev sledujeme jejich pohyb a na obrazovce vidíme, jak přepínají okna, scrollují, generují obrázky a skládají text. Práci si přitom mezi sebou rozdělují na logické dílčí celky.
„Ve chvíli, kdy vidíme, že se hýbe myš na canvasu a posouvá objektem, začíná to působit reálně. Jako by tam opravdu někdo seděl,“ říká. Funkce, o které mluví, tedy pohyb kurzoru po obrazovce, přitom vznikla prostě proto, aby bylo jasné, jaký agent co dělá, a komu je tedy případně třeba směřovat další požadavky.
Krcha ukazuje funkce Pencilu a zkusmo nechává generovat web kavárny v Praze. Příkaz nacpe do pár slov, které stačí k tomu, aby se rozjeli tři AI agenti, tedy počet, který vybral. Ti se okamžitě začínají připojovat a pracovat na projektu. Postupně vytvářejí rubriky pro budoucí stránkku a dávají jim jména: Co o nás říkají hosté nebo Najděte nás v srdci Prahy, na stránku přidávají kontaktní informace. Agent Donatello hlásí, že sekce o podniku a doporučení jsou hotové a shrnuje, co se dosud postavilo.
„Spousta dnešních vibe kódovacích nástrojů využívá velmi lineární postup práce. Celá naše interakce s AI doteď byla textová, člověk něco napíše, dostane odpověď, napiše znovu,“ říká Krcha. Pencil ale nechává „zjevovat projekt před očima“. A to včetně toho, že když lidského autora napadne ho posunout jinam, může to udělat okamžitě. Je možné nadesignovat celé schéma a všechny stránky vedle sebe. „Takže pak je možné se na to podívat jako celek a zjistit, jestli to stylově i třeba marketingově dává smysl, nebo jestli to třeba celé úplně překopat. Nebo jestli se kouknout na dalších pět variant,“ nastiňuje Krcha.
Krcha vysvětluje, že je možné sledovat „myšlenky“ agentů, v průběhu jejich práce se na něco zeptat, upravit původní prompt. A tak agentům zadává nový, návrh webu kavárny chce udělat v Bauhaus stylu. Všichni tři okamžitě začínají verzi měnit.
Pencil ukazuje nejen pohyb kurzorů a změny, které agenti reálně dělají, ale nechává také člověka nahlédnout do toho, jak přemýšlejí a na čem a jak zrovna pracují. Což mimo jiné ještě nechává možnost do procesu zasáhnout, a tak Krcha bere jeden z vytvořených bloků a posouvá ho jinam.
„Většina dnešních nástrojů funguje lineárně, tedy zadám prompt, jdu si uvařit kafe, vrátím se k výsledku, který se mi nelíbí, a jedu znovu. Je pak otázka, jestli to reálně vůbec ušetřilo, nebo jsem to měl zadat manuálně,“ popisuje. Tím, že Pencil nechává zjevovat věci postupně lidem před očima, může uživatel zasáhnout už ve chvíli, kdy se něco začne vyvíjet špatným směrem. „To ušetří spoustu času,“ prohlašuje Krcha. A taky sledování práce agentů umožňuje se něco nového dozvědět. „Je to tak, učíme se od sebe navzájem,“ říká Krcha.
Kolik paralelních agentů na úkolu bude pracovat, si uživatel může zvolit. Nám web zrovna vytvářejí Frida, Dalí a Donatello. Jména jsou drobnost, zábavný detail, který Krcha přidal před pár dny, a přednastavení jsou známi umělci, ale třeba i filozofové. Zakladatel vysvětluje, že Pencil se vyvíjí rychle a jednoduché nápady se v něm můžou objevit v řádu dnů.
„Někde jsem teď slyšel myšlenku, se kterou se ztotožňuji. Že prý dřív se říkalo move fast a break things, to je ale už starý svět. V tom novém platí move fast and build everything. Dnes už člověk nemá žádnou výmluvu na to, jak něco nepostavit. Je možné udělat prakticky všechno,“ popisuje.
Jak to můžem zaplatit
Tým Pencilu čítá jedenáct lidí a prošel akcelerátorem A16z Speedrun od světoznámého investičního fondu Andreessen Horowitz. Což je intenzivní akcelerátor, který nabízí kromě mentoringu taky prvotní investice. V lednu psal, že v posledním běhu se do něj přihlásilo 19 tisíc společností, z nichž si vybral 0,4 %.
V létě se díky tomu dal dohromady tým ve větší sestavě. Většinu loňského roku produkt vyvíjel a když jej na konci letošního ledna vypustil ven, během prvních pár týdnů získal 100 tisíc uživatelů. K dnešku je to už přes 200 tisíc.
Pencil žije přímo v IDE, vývojovém prostředí, kde programátoři a designéři píší kód. Dokumenty ukládá ve vlastním formátu .pen, což je JSON struktura popisující objekty na nekonečném dvourozměrném canvasu (deskriptor AI elementu).
Na spuštění je třeba předplatné Claude nebo ChatGPT. Pencil na něm pak běží v podstatě jako vrstva. „Uživatelé, co mají jenom ChatGPT, můžou používat Pencil, je to doplňující AI canvas k tomu, co už platí,“ říká Krcha. Profesionálnější use casy většinou jedou na Claudovi nebo Cursoru. Napojit jde na Cursor, VS Code, Google Antigravity, Windsurf nebo Open VSX. „Zjistili jsme, že obrovské množství uživatelů používá agenty, o kterých jsme ani neslyšeli. Přidali jsme podporu přímo v produktu a zároveň možnost napojit se na jakéhokoliv agenta,“ komentuje Krcha.
Kontext si nástroj drží přes proměnné, jako jsou barvy, nastavení, číselné hodnoty, převedou se do variables a používají se napříč celým projektem. Komponenty si agent vytváří sám. Tone of voice může připravit uživatel, nebo ho agent vygeneruje a předává dál.
Když jsou agenti a uživatel spokojeni s výtvorem, stačí napsat, v jakém frameworku mají výsledek vygenerovat, ať už jde o React, Tailwind nebo Node.js. Nebo čisté HTML či CSS. Pencil podle toho vyprodukuje funkční kód.
Kuriozitou je, že se část uživatelů aktivně ptá na možnost platit. „Chtějí zajistit budoucnost projektu,“ chválí je Krcha. Monetizace bude, ale zatím není na pořadu dne a není jasné, kdy přijde na řadu. Plánovaná placená vrstva zřejmě bude cílit na týmové workflows, sdílené design systémy a exporty. Základní verze má ale zůstat zdarma.
Pencil se zatím rozšířil mimo čistě developerské kruhy a Krcha hovoří například o kamarádovi, který ho aktivně používá pro tvorbu v marketingu. Jiní v něm vytvářejí různé prezentace typu slide decků. „To jsem nečekal. Ale ve chvíli, kdy má člověk ve službě svůj brand a zvykne si na nástroj, dává smysl, že v něm udělá i deck, nebo třeba banner,“ říká. Pencil se proto postupně přizpůsobuje i těmto scénářům.
Stovky tisíc zhlédnutí nás nakoply
Krcha je mimo jiné uznávaný digitální designér. Žije a pracuje v San Franciscu, kde působil v Adobe a byl mimo jiné jedním z klíčových lidí, kteří stáli v pozadí nástroje Adobe XD. Rozvíjel startup Facemoji (později Alter), v roce 2020 odešel do česko-slovenského startupu působícího v USA Around a přidal se k zakládajícímu týmu. Around později koupilo Miro Labs za v přepočtu více než 6 miliard korun. Do založení projektu Pencil v loňském dubnu působil v Miru.
Pencil začal rozvíjet kvůli sobě. Chtěl nadesignovat ikonu pro nástroj, který stavěl. Chatoval s agentem, aby mu s tím pomohl, ale říkal si, že popisovat vše je těžkopadné. Napadlo ho, proč návrh podle svého nenakreslit a říct agentovi, ať ikonu vytvoří podle této skici. Udělal to na canvas, prázdnou plochu určenou ke kreslení, a zkusil, jestli by AI mohla na základě kresleného návrhu něco vygenerovat. Vygenerovala. „A najednou tam byla celá smyčka,“ říká.
Video, které o tom natočil, mělo na LinkedIn čtyři sta tisíc zhlédnutí a na síti X přes 850 tisíc. „To nás docela nakoplo,“ říká.
V době, kdy začal se stavbou Pencilu, nicméně už vibe coding fungoval na plné obrátky. „Vypadalo to, že prostor na trhu už je rozebraný. Ale ukázalo se, že to byly pouhé začátky. Podle mě ten největší posun nastal v posledních třech měsících, kdy modely umožnily růst úplně nových pracovních postupů,“ popisuje.
„Stav AI hraje obrovskou roli a to, co se designovalo řekněme v květnu loňského roku a to, co je možné designovat dnes, je radikální rozdíl. Co dnes Pencil designuje, je už opravdu na úrovni designéra. A s každým vydáním nového modelu se to ještě zlepšuje,“ myslí si.
