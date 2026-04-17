AI v Česku ve vyhledávání zvýhodňuje tři operátory, v jiných oborech je viditelnost vyrovnanější

Iva Brejlová
Dnes
AI - OpenAI - ChatGPT Search - vyhledavani Autor: OpenAI

Česká firma Marketing Miner zveřejnila výzkum mapující viditelnost tuzemských značek v odpovědích umělé inteligence. Výsledky ukazují výrazné rozdíly mezi odvětvími. Například u mobilních tarifů dominují tři operátoři (O2, T-Mobile a Vodafone) s viditelností přes 83 % a další v pořadí, Mobil.cz, se objevuje u zhruba 32 % odpovědí. Naopak v bankovnictví je viditelnost u prvních tří bank mezi 30 a 40 procenty a první a druhou značku dělí půl procentního bodu, uvádí data Marketing Mineru.

Což ukazuje, že například v bankovnictví AI nevytváří jednoznačného lídra. V dalších odvětvích ale upozorňuje na nečekané firmy, například v energetice se vedle ČEZ (48,2 %) a E.ON (45,5 %) výrazně prosazuje srovnávač Ušetřeno, který v Google AI Overviews obsazuje první místo s viditelností 49,1 %. V lékárenství pak 79 % citovaných zdrojů tvoří e-shopy. Benu, Dr. Max a Lékárna.cz se pohybují těsně kolem 13 %. V automotive zůstává složení čela stabilní napříč všemi nástroji: Toyota 61,4 %, Škoda 61,3 %, Hyundai 54,1 %.

O výběru značek přitom rozhoduje typ zdrojů, ze kterých jednotlivé nástroje čerpají. V automotive převažují média (48 %), v bankovnictví firemní weby (44 %), v energetice srovnávače (49 %) a v lékárenství e-shopy (79 %). „Stejný prompt může v různých asistentech zvýhodnit jiné značky i jejich pořadí. Pro firmy to znamená, že o jejich zařazení do výběru zákazníka nerozhoduje jeden model, ale celá řada odlišných systémů,“ říká Tomáš Novák, CEO Marketing Miner. Upozorňuje na to, že AI viditelnost ne vždy koresponduje s tržním podílem značky.

Výzkum z dubna 2026 vychází ze 400 tisíc měření založených na 100 tisících unikátních promptech napříč deseti odvětvími zadávaných do čtyř nástrojů: ChatGPT, Gemini, Perplexity a Google AI Overviews.

Konec plošného skenování konverzací? Budeme pokračovat, hlásí i přes zrušení výjimky Google, Meta, Microsoft a Snap Přečtěte si také:

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Nejnovější články

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

