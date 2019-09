 »  Airbnb má kvartální příjmy přes miliardu, na burzu chce v příštím roce

Karel Wolf

Populární platforma pro zprostředkování ubytování ve druhém letošním čtvrtletí překročila se svými příjmy hranici jedné miliardy dolarů (přibližně 23,4 mld. Kč), je to podruhé za její historii. Informovala o tom agentura Reuters.

Magickou miliardovou hranici se firmě podařilo v minulosti překonat pouze jednou a to ve třetím čtvrtletí loňského roku. Celkové finanční výsledky a zdraví společnosti nicméně zůstávají velkou neznámou, protože firma většinu času využívá svého práva tato data nezveřejňovat. Airbnb tvrdí, že si její hostitelé celkově až do letošního 15. září přišli sdílením svých nemovitostí přes její platformu na více jak 80 miliard amerických dolarů. Firma nyní plánuje miliardovou multimilionovou globální marketingovou kampaň, během níž chce oslovit další potenciální klienty a to jak prostřednictvím digitálních kanálů, tak i prémiovou televizní kampaní.

Airbnb také včera oznámilo záměr stát se v roce 2020 veřejně obchodovanou společností.