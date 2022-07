Velká změna se blíží. Akty o digitálních službách a digitálních trzích prošly europarlamentem

Evropský parlament dal zelenou dvěma velkým regulacím online prostředí v EU. Poslanci v konečném hlasování schválili akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích. Dvě nařízení mají narýsovat nová pravidla pro provozovatele online služeb a tzv. strážce, kteří mají v digitálním světě dominantní postavení.

Akt o digitálních službách má například velkým platformám jako jsou třeba sociální sítě dát nové povinnosti v boji proti nezákonnému obsahu, mají také změnit pravidla pro moderování nebo dodržovat nová omezení cílené online reklamy.

Akt o digitálních trzích je souborem antimonopolních opatření, která mají omezit moc tzv. strážců – tedy firem, s dominantním postavením na trhu. Tito poskytovatelé například nebudou smět zvýhodňovat své služby na úkor konkurence, bránit v odinstalování předinstalovaných aplikací nebo cílit reklamu bez výslovného souhlasu uživatelů.

Kompletní znění textů těchto nařízení schválených europarlamentem jsou k dispozici na webu Evropského parlamentu: akt o digitálních službách (PDF) a akt o digitálních trzích (PDF).

Obě nařízení ještě musí formálně schválit Rada EU. Akt o digitálních službách by měl být schválen v červenci, akt o digitálních trzích v září. Po schválení budou zveřejněny v úředním věstníku a v platnost vstoupí 20 dnů poté.

„Akt o digitálních službách bude přímo použitelný v celé EU, a to buď patnáct měsíců od vstupu v platnost, nebo od 1. ledna 2024 (podle toho, co nastane později). Pokud jde o povinnosti velmi velkých online platforem a vyhledávačů, akt o digitálních službách se použije dříve – čtyři měsíce poté, co Komise určí, o které platformy a vyhledávače se jedná. Akt o digitálních trzích se použije po šesti měsících následujících po jeho vstupu v platnost. Poté, co bude konkrétní subjekt určen jako strážce, bude mít nejvýše šest měsíců na to, aby splnil své nové povinnosti,“ píše na svém webu Evropský parlament.