Albert nasazuje umělou inteligenci na samoobslužné pokladny. Systém podle obchodníka automaticky rozpozná vybrané druhy zboží, od pečiva po ovoce a zeleninu. Firma už si technologii loni na podzim testovala v pěti prodejnách v Praze, Brně a Plzni, postupně se má objevit všude, kde má Albert samoobslužné pokladny.
AI systém už delší dobu využívají pokladní na obsluhovaných pokladnách ve všech 350 prodejnách. Firma popisuje, že automaticky rozpoznává vybrané druhy zboží bez EAN kódu, a to zmíněné ovoce, zeleninu a pečivo, a zrychluje tak odbavení i práci. Podobně má fungovat i na pokladnách, kde si zákazníci markují nákup sami. Vyhledávání položek se tak má zrychlit a kromě toho se má snížit chybovost při ručním zadávání zboží.
Albert uvádí, že letos do modernizace prodejen investuje přes 2,5 miliardy Kč.