Alza v omezené akci nabízí vyřízení reklamace zboží koupeného na konkurenčním Mallu či CZC

Autor: Jan Vaca

Umíme to lépe a rychleji, tvrdí e-shop Alza.cz v nové kampani zaměřené na zákazníky konkurenčních e-shopů Mall.cz a CZC.cz. Uživatelům, kteří v těchto dvou obchodech koupili vybrané zboží, Alza nabízí vyřízení jeho případných reklamací.





„Služba se vztahuje na zboží zakoupené do 30. 9. 2023. Jediné, co je potřeba, je zboží spolu s fakturou zaregistrovat v aplikaci Alzy, a to nejpozději do 31. 12. 2023,“ popisuje Alza podmínky akce. Akce se mohou zúčastnit jen zákazníci registrovaní v mobilní aplikaci Alzy. Nabídka se týká jak fyzických osob, tak podnikatelů.





Zákazníci takto mohou reklamovat jen vybrané zboží, které při registraci najdou ve vyhledávači aplikace. Podle Alzy jde o asi 150 tisíc položek. Musí jít o nové výrobky, akce se tedy nevztahuje na rozbalené nebo bazarové zboží.

Pokud Alza reklamaci uzná, nabízí buď to, že výrobek opraví, vymění za obdobné zboží nebo zákazníkovi za vadný produkt dá poukaz v hodnotě reklamovaného zboží. Voucher je nepřenosný, nedá se vyměnit za peníze či rozměnit a zákazník může jeho hodnotu odečíst u některého ze svých dalších nákupů na Alze.

Reklamaci mohou uživatelé vyřídit přes mobilní aplikaci Alza.cz. Výrobek stačí odevzdat na pobočce nebo v AlzaBoxu. „Služba reklamace je pro zákazníky zdarma. Pro posouzení vady zboží je však potřeba zboží doručit společnosti Alza, zákazníkovi proto mohou vzniknout náklady spojené s doručením zboží (např. náklady na zaslání zboží nebo náklady na cestu k nejbližšímu AlzaBoxu); tyto náklady Alza zákazníkovi nekompenzuje, a to ani v případě, že následně reklamaci neuzná,“ doplňuje e-shop v podmínkách.

Kamaň Alzy má i další háčky, kterých by si případný zájemce o reklamaci měl být vědom. „Upozorňujeme, že reklamace v rámci kampaně ‚Umíme to rychleji a pohodlněji‘ není zákonná reklamace, podmínky reklamace v rámci kampaně se proto liší od podmínek zákonné reklamace,“ upozorňuje v podmínkách firma. Znamená to podle ní, mimo jiné, že:

a) o dobu, kdy je zboží v reklamaci u společnosti Alza, se neprodlužuje doba k uplatnění zákonných práv z vadného plnění, a to i přesto, že zboží nebudete moci používat;



b) v rámci odborného posouzení vady může dojít k porušení záručních podmínek původního prodávajícího (např. odstraněním ochranných pečetí apod.).

V podmínkách akce Alza také uvádí, že cílem kampaně je srovnat podmínky procesu reklamace společnosti Alza a vybraných konkurentů. E-shop tvrdí, že reklamace u něj jsou rychlejší a pohodlnější a dokládá to vlastním pokusem, kdy se pokusil reklamovat vybrané zboží u všech tří e-shopů.

„V neposlední řadě samo Allegro, které vlastní Mall.cz a CZC.cz, je velmi neurčité ohledně budoucnosti těchto dvou zmíněných e-shopů. Chceme tak dát lidem jistotu pro případ závady zboží,“ dodává místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.

Oba e-shopy v roce 2021 ovládla polská skupina Allegro, která v Česku aktuálně propaguje své tržiště. Budoucnost značek Mall a CZC je tak nejistá.