Americká SpaceX omezila na Ukrajině fungování vojenské verze Starlinku

Ukrajinská armáda hlásí nečekané problémy se satelitní sítí Starlink provozovanou americkou firmou SpaceX podnikatele Elona Muska. Její vojenský balíček Starshield používá mimo jiné k navigaci a koordinaci dronových útoků na ruské cíle.
Starlink nově zavedl limit specificky pro službu připojení pohybujících se objektů. Nové maximum má být 160 km/h, uvedl na sociálních sítích poradce ukrajinského prezidenta Zelenského Serhij Beskrestnov. Ukrajinskou armádu o změně nikdo předem neinformoval a musela kvůli ní zrušit několik misí dodal s tím, že nový limit podle něj nemůže být náhodou a je spojen s aktuální politickou situací.
SpaceX se zatím k novým limitům nevyjádřila.
Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil, že se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem uzavřel dohodu o nákupu ruské ropy. Při následujících jednáních se zástupci Ukrajiny američtí vyjednavači požadovali, aby Ukrajina přestala útočit na ruské ropné rafinerie. Zelenský pak prohlásil, že je připraven útoky zastavit, pokud Rusko přestane bombardovat ukrajinské elektrárny. Rusko dohodu odmítlo.
Trump přesto v neděli oznámil, že obě strany uzavřely příměři a přestanou na své ropné rafinérie útočit. Ani Rusko, ani Ukrajina ale uzavření dohody nepotvrdily a ruské útoky nepřestaly.
Ukrajinci tento týden pokračovali také s útoky na datacentra ruské internetové firmy Yandex. Mělo podle nich jít o odvetu za obdobné ruské útoky na ukrajinskou IT infrastrukturu. Po zásahu z minulého týdne drony vážně poškodily další dattové sály. Yandex proto musel omezit řadu služeb, včetně poskytování své cloudové infrastruktury.
Na sociálních sítích a v některých médiích se poté začala šířit informace o tom, že po útocích výrazně poklesla aktivita proruských dezinformačních botů. Vycházela patrně z informací infrastrukturní firmy Cloudflare, jejích monitorovací nástroje zaznamenaly pokles automatizovaného provozu z Yandexu. Šlo ale nejspíše o traffic legtimních indexovací botů pro vyhledávač.