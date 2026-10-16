Americký Groupon bude pod taktovkou Čechů prodávat přes AI agenty

Někdejší internetový fenomén hromadných slev Groupon, který kormidlují Češi z Pale Fire Capial, se otevřel obchodování, při kterém si zážitky nemají kupovat lidé, ale dělat to za ně mají AI agenti. Nově spuštěná platforma LivingSocial jim umožňuje vyhledávat a porovnávat zážitky a připravit nákup. Nabízí přes 50 tisíc aktivit napříč Spojenými státy.
LivingSocial je veřejná testovací verze, Groupon ji představuje jako laboratoř agentního e-commerce. Je to tržiště „zaměřené především na agenty, které bylo vytvořeno agenty pro agenty,“ uvádí firma. Jeho mise je prý dostat lidi do offline světa.
„Věříme, že agenti se stanou hlavním kanálem, prostřednictvím kterého budou lidé objevovat, porovnávat a nakupovat lokální zážitky,“ říká Dušan Šenkypl, který Groupon řídí od roku 2023. Pro provozovatele zážitků to podle něj znamená, že se budou muset naučit oslovovat zákazníky i prostřednictvím jejich digitálních asistentů.
Agent dokáže bez účtu či API klíče zahájit nákupní relaci, procházet nabídky, porovnávat je a připravit košík. Člověku pak předá odkaz, ten může zkontrolovat cenu a zaplatit. Teprve po potvrzení platby může agent získat nákupní či uplatňovací kódy. Platba provedená přímo agentem zatím k dispozici není, stejně jako rezervace konkrétního termínu, oboje má ale přibýt.