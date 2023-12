Americký softwarový obr ServiceNow kupuje český startup UltimateSuite

Autor: Tensor Ventures

Tuzemský investiční fond Tensor Ventures má první exit. Americký IT obr ServiceNow kupuje českou firmu UltimateSuite, kde Tensor působil jako investor společně s Michaelem Rostockem-Poplarem. Hlavní podíl držel zakladatel Robert Šamánek, který od investorů získal 19 milionů korun. Transakce se nyní finálně dokončuje.





ServiceNow má přes dvacet tisíc zaměstnanců. Roční tržby za rok 2022 činily 7,25 miliardy dolarů se ziskem 325 milionů dolarů. Společnost je obchodovaná na newyorské burze, kde je její hodnota přes 143 miliard dolarů. Akcie za poslední rok vyrostly o 82 procent.





ServiceNow vyvíjí a provozuje cloudové nástroje umožňující zákazníkům provozovat například help desk nebo IT service management. Nabízí také správu IT majetku, dohled nad naplňováním regulací, správu aplikací a podobně.

UltimateSuite zase vyvíjí technologii označovanou jako task mining. V rámci ní se sbírají data a je možné vyhodnocovat, jak jsou vykonávány různé činnosti napříč firmou. Díky tomu lze takové podniky řídit.

Český startup je na trhu čtyři roky. Soustředí se zejména na Evropu a Spojené státy. Mezi zákazníky má Komerční banku nebo Generali. Finanční výsledky firma nezveřejňovala.

Zakladatel Šamánek bude pokračovat v ServiceNow. Mimo jiné bude mít na starost integraci UltimateSuite do nabídky nového majitele.