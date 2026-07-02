Anthropic znovu zpřístupnil Fable a Mythos, vláda USA dostane přednostní přístup k novým AI modelům

Po skoro třech týdnech mají uživatelé znovu přístup k nejvýkonnějším AI modelům firmy Anthropic. Poskytování Fable 5 a Mythos 5 v polovině června zahraničním uživatelům zakázala americká vláda. Anthropic pak modely vypnul pro všechny uživatele. K 30. červnu americké úřady svůj zákaz zrušily a od 1. července (amerického času) jsou Fable a Mythos znovu celosvětově dostupné, informoval Anthropic.
Mythos, který podle firmy dokáže velmi odhalovat kritické chyby v softwaru, mají znovu k dispozici jen vybraní partneři. Fable, který je postaven na stejném jádru, ale má zabudované pojistky proti případnému zneužití k nekalým účelům, mohou využívat běžní uživatelé.
Americká vláda vydala svůj zákaz kvůli podezření, že je možné pojistky v rámci Fable obejít a model zneužít ke kybernetickým útokům. Vládu na možný problém upozornili experti z firmy Amazon. Uživatelé podle nich mohli zadat takové prompty, které vedly k odhalení řady softwarových zranitelností.
Anthropic teď potrvrdil své dřívější stanovisko, že popisy údajného prolomení pojistek byly přehnané. „V jednom případě model vytvořil kód, který ukazoval, jak může být zranitelnost zneužita,“ uznala firma. „Naše testy potvrdily, že stejné zranitelnosti dokázala odhalit i řada méně výkonných modelů, jako Claude Opus 4.8, GPT-5.5 nebo Kimi K2.7,“ dodal Anthropic.
Každý testovaný model pak podle firmy dokázal nabídnout stejný návod k možnému zneužití zranitelnosti, včetně modelů Claude Haiku 4.5, Sonnet 4.6, Opus 4.6, Opus 4.7, Opus 4.8, GPT-5.4, GPT-5.5 a Kimi K2.7.
Anthropic každopádně po vládním zásahu nasadil další pojistky, které mají blokovat většinu pokusů o výše popsané používání Fable. Podle firmy má předcházet 99 % takových případů.
Součástí opatření je i dohoda s americkými úřady, že jim Anthropic přednostní přístup k budoucím novým modelům, které přinášejí vylepšení s možnými dopady na národní bezpečnost. Vládní partneři tak budou moci před vydáním modelů prověřit, jak jsou zabezpečeny.