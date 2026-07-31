Apple v Česku vede v platbách za digitální předplatné. Oneplay předstihlo PlayStation

Mezi nejčastěji placenými digitálními službami v Česku převládají globální platformy. Výraznou domácí výjimkou je Oneplay. Podle počtu i objemu karetních plateb se umístilo před herní platformou PlayStation.
Největší objem digitálního předplatného v Česku proudí ke společnosti Apple. Vyplývá to z analýzy karetních transakcí, kterou na základě údajů systému Tapix zpracovala společnost Dateio. Firma uvádí, že její data pokrývají transakce více než poloviny ekonomicky aktivní populace Česka.
Na Apple připadlo 17,7 procenta celkového objemu rozpoznaných plateb za předplatné. Následovaly Netflix s podílem 10,3 procenta a Google Play s 8,2 procenta. Spotify dosáhlo 4,9 procenta.
Českým specifikem žebříčku je platforma Oneplay. Podle počtu transakcí skončila pátá s podílem 4,2 procenta. Předstihla Google One, Disney+ i PlayStation. Podle objemu plateb obsadila s podílem 3,9 procenta osmé místo, zatímco PlayStation byl desátý.
|Pořadí
|Dle počtu transakcí
|Pořadí
|Dle objemu plateb
|1.
|Apple (29,3 %)
|1.
|Apple (17,7 %)
|2.
|Google Play (13,0 %)
|2.
|Netflix (10,3 %)
|3.
|Netflix (8,8 %)
|3.
|Google Play (8,2 %)
|4.
|Spotify (6,9 %)
|4.
|Spotify (4,9 %)
|5.
|Oneplay (4,2 %)
|5.
|Allianz (4,5 %)
|6.
|Google One (3,6 %)
|6.
|T-Mobile (4,9 %)
|7.
|T-Mobile (2,5 %)
|7.
|O2 (4,0 %)
|8.
|Disney+ (2,0 %)
|8.
|Oneplay (3,9 %)
|9.
|PlayStation (1,9 %)
|9.
|Generali (3,3 %)
|10.
|O2 (1,9 %)
|10.
|PlayStation (2,6 %)
Alespoň jedno aktivní předplatné platí podle Tapixu přibližně 40 procent klientů zahrnutých do analýzy. Každý čtvrtý má dvě nebo více služeb současně. Průměrný klient za předplatné utratí téměř 12 tisíc korun ročně. Tato částka odpovídá necelým šesti procentům jeho celkových výdajů placených kartou.
Více než polovinu sledovaných výdajů tvoří digitální služby, například software nebo datová úložiště. Přibližně třetina připadá na volnočasové služby, mezi něž Dateio řadí také streamování hudby a videa.
Klienti v Česku utrácejí za předplatné zhruba o 40 procent méně než zákazníci v ostatních zemích střední Evropy zahrnutých do analýzy. Nižší je také průměrná cena jedné služby. V Česku dosahuje přibližně 345 korun, zatímco středoevropský průměr činí kolem 405 korun.
Výsledky nelze zaměňovat za počty předplatitelů ani podíly jednotlivých služeb na trhu. Jeden zákazník může vytvářet opakované transakce a některé předplatné nemusí platit kartou. Celá sledovaná kategorie navíc zahrnuje vedle digitálních platforem také pravidelné platby telekomunikačním operátorům nebo pojišťovnám. Dateio nezveřejnilo přesný počet klientů ani období, za které transakce vyhodnocovalo.
Samotné rozpoznání předplatného v bankovní aplikaci není podle Dateia jednoduché. Jeden obchodník může používat desítky různých cenových pravidel. Například Rohlík strhává jiné částky za jednorázový nákup, měsíční členství a roční poplatek. Banky proto musejí vyhodnocovat konkrétní částku, frekvenci i způsob platby.
Tapix funguje jako cloudové aplikační rozhraní, pomocí kterého mohou banky a finančně-technologické společnosti doplňovat údaje o transakcích. Systém přiřazuje platbě srozumitelný název obchodníka, kategorii, logo nebo kontaktní údaje. Tyto informace pak mohou bankovní aplikace využít také k přehlednějšímu zobrazování a správě pravidelných plateb.