Apple zaměstnancům zakázal používat ChatGPT, bojí se úniku dat

Apple je další společností v řadě, která zakázala svým zaměstnancům používat nástroje generativní umělé inteligence, jako je ChatGPT. Obává se totiž úniku nebo shromažďování důvěrných dat zadaných do těchto systémů. Podle deníku The Wall Street Journal byli zaměstnanci Applu varování i před používáním programovacího asistenta umělé inteligence Copilot od GitHubu.

Reportér agentury Bloomberg Mark Gurman na Twitteru napsal, že ChatGPT je na blacklistu u společnosti Apple už několik měsíců.

I believe ChatGPT has been banned/on the list of restricted software at Apple for months. Obviously the release of ChatGPT on iOS today again makes this relevant.