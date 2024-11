Ať rozhodují politici, ne úředníci. Firmy a obce a města žádají poslance o podporu pozměňováků v kyberzákonu

Operátoři, další firmy a města a obce se nadále snaží zmírnit chystaný nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který je aktuálně ve sněmovně a blíží se předložení pozměňovacích návrhů.





Asociace provozovatelů mobilních sítí, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy a Svaz měst a obcí ČR poslaly další dopis poslancům, v němž je žádají o podporu pozměňovacích návrhů z pera poslance Ivana Adamce (ODS). Ten je předsedou hospodářského výboru sněmovny a proti návrhu zákona, jak jej po schválení vládou předložil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), mimo jiné uvedl, že “rozhodně vám to zadarmo nedáme.”

Lupa má poslední dopis k dispozici, ke shlédnutí je zde. Hospodářský výbor zasedne tento čtvrtek v poledne. Lze čekat pozměňováky týkající se pravomocí NÚKIBu a delegace rozhodování na politiky.

Teď jde o to, kdo získá potřebné spojence. Proti předložené podobě zákona jsou vlivní poslanci ODS či ANO, naopak Piráti či TOP 09 veřejně deklarují spíše podporu a hlasitým zastáncem je šéf armády Karel Řehka. Z obou stran se rovněž množí mediální výstupy.

V dopise například stojí, že je zmiňované organizace podporují potřebu státu mít pravomoci pro zákaz dodavatelů (to by aktuálně dopadlo hlavně na Huawei), když by představovali bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. “Tyto situace by však měly být výjimečné a vždy zhodnocené Vládou České republiky, která jako jediná může v rámci rozhodování vzít v úvahu všechny ekonomické, geopolitické i bezpečnostní aspekty, které s sebou jakýkoliv zákaz dodavatele bez výjimky nese,” stojí v dopise. Jinými slovy: o zákazu mají rozhodovat politici a nikoliv úředníci z kyberúřadu.

Kolem návrhu zákona už je v podstatě několik let mnoho emocí. Skupina kolem NÚKIBu argumentuje národní bezpečnostní, skupina kolem firem a obcí a měst se zase bojí nepředvídatelnosti a investiční nejistoty, takže chce zákon co nejvíce osekat.

Velké vášně budí Hospodářská komora vedená Zdeňkem Zajíčkem. Členem je totiž i Huawei, pro níž případný zákaz v kritické infrastruktuře může v podstatě znamenat konec byznysu v Česku.